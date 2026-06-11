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OPERAÇÃO MARÉ VERMELHA

Esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico tem R$ 100 milhões bloqueados

Ação ocorre de forma integrada na Bahia e em diversos estados brasileiros

Victoria Isabel
Por
Operação Maré Vermelha
Operação Maré Vermelha - Foto: Ascom-PCBA

Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Maré Vermelha, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta quinta feira, 11. A ação ocorre de forma integrada em diversos estados brasileiros e inclui o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 100 milhões em bens e valores ligados aos investigados.

As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), que identificou um esquema estruturado para ocultação e movimentação de recursos de origem ilícita. Segundo a polícia, o grupo utilizava empresas de fachada, pessoas interpostas e transações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos para dissimular a origem do dinheiro.

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A ofensiva acontece simultaneamente na Bahia e nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Amazonas, Mato Grosso, Sergipe e Minas Gerais, com apoio de unidades especializadas das Polícias Civis locais.

Na Bahia, as ordens judiciais são executadas em Salvador, Ipiaú, Jequié, Feira de Santana, Mucugê, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Campo Formoso e na Ilha de Itaparica.

De acordo com as apurações, a estrutura financeira da organização era responsável por viabilizar a reinserção dos recursos obtidos com o tráfico de drogas na economia formal. A investigação também apontou o uso de pessoas físicas e jurídicas para movimentação patrimonial e financeira em benefício do grupo criminoso.

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Durante a operação, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares determinadas pela Justiça. Entre elas, está o monitoramento eletrônico de investigados por meio do uso de tornozeleiras eletrônicas.

Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam em andamento e novas informações deverão ser divulgadas após a conclusão do cumprimento das medidas judiciais.

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Tags

lavagem de dinheiro Polícia Civil da Bahia tráfico de drogas

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