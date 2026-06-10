OPERAÇÃO COSTA LIMPA
Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em destino turístico
Operação foi conduzida pela Ministério Público da Bahia com apoio das forças de segurança
Quatro indivíduos foram presos nesta quarta-feira, 10, durante uma ação policial que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no município de Porto Seguro, localizado no extremo sul da Bahia.
A chamada “Operação Costa Limpa” foi conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), com o apoio das forças de segurança estaduais.
Entre os quatro detidos, três foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de posse de drogas e munições. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos distritos de Trancoso e Arraial d’Ajuda.
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Apreensão
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes recolheram:
- armas;
- munições;
- documentos;
- aparelhos celulares;
- uma balança de precisão.
A ofensiva foi coordenada pela unidade sul do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul), em parceria com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), da Polícia Civil, contando ainda com o suporte da Polícia Militar.
As diligências tiveram como objetivo reunir novos elementos probatórios sobre as atividades do grupo investigado, identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as apurações acerca da dimensão das práticas ilícitas e da movimentação financeira ligada aos crimes sob investigação.