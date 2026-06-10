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OPERAÇÃO COSTA LIMPA

Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em destino turístico

Operação foi conduzida pela Ministério Público da Bahia com apoio das forças de segurança

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em destino turístico
Foto: Divulgação Polícia Civil

Quatro indivíduos foram presos nesta quarta-feira, 10, durante uma ação policial que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no município de Porto Seguro, localizado no extremo sul da Bahia.

A chamada “Operação Costa Limpa” foi conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), com o apoio das forças de segurança estaduais.

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Entre os quatro detidos, três foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de posse de drogas e munições. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos distritos de Trancoso e Arraial d’Ajuda.

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Apreensão

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes recolheram:

  • armas;
  • munições;
  • documentos;
  • aparelhos celulares;
  • uma balança de precisão.

A ofensiva foi coordenada pela unidade sul do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul), em parceria com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), da Polícia Civil, contando ainda com o suporte da Polícia Militar.

As diligências tiveram como objetivo reunir novos elementos probatórios sobre as atividades do grupo investigado, identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as apurações acerca da dimensão das práticas ilícitas e da movimentação financeira ligada aos crimes sob investigação.

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Tags

MP-BA porto seguro tráfico de drogas

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