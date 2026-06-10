Caso Thamiris: vizinho suspeito de atrair garota para a morte tem prisão mantida

Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como “Farinha” e apontado como um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e na morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, teve a sua prisão mantida pela Justiça. A decisão ocorreu após uma nova audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 10.

O advogado responsável pela defesa do investigado, Fred Loureiro, informou que o cliente havia sido instruído a comparecer ao fórum na data de hoje para o cumprimento de uma audiência formal de rotina, quando foi surpreendido com o mandado.

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De acordo com apuração do jornal MASSA!, a manutenção da prisão preventiva foi concedida em caráter liminar pelo desembargador Jatahy Júnior.

O advogado responsável pela defesa do investigado, Fred Loureiro, informou que o cliente havia sido instruído a comparecer ao fórum na data de hoje para o cumprimento de uma audiência formal de rotina, quando foi surpreendido com o mandado.

Rodrigo Faria Sena dos Santos e Thamiris Pereira - Foto: Reprodução

Em nota enviada à redação, a defesa manifestou discordância em relação ao retorno do réu à carceragem, argumentando que a medida não traz benefícios práticos para o inquérito policial:

"Ele já foi interrogado quando de sua primeira apresentação espontânea. Em liberdade, ele não tem como intervir na produção da prova faltante, já que as diligências que se encontram pendentes dizem respeito exclusivamente a exames técnicos e periciais sobre os quais ele não possui qualquer capacidade de interferir", pontuou o advogado.

Defesa da família de Thamiris se pronuncia

Após a nova prisão de Rodrigo "Farinha" ser confirmada nesta quarta-feira, 10, o advogado da defesa da família da vítima, Dr. Rogério Matos, comentou sobre a movimentação e outros pontos da investigação ao portal A TARDE de forma exclusiva.

"O recurso foi feito pelo Ministério Público e a decisão do Tribunal de Justiça foi no sentido de reformar essa decisão que os colocou em liberdade, portanto, os três tiveram a prisão temporária decretava novamente, se apresentaram e seguem devidamente presos", explicou o advogado de forma exclusiva.

Celular encontrado

Após a prisão dos três indivíduos, o advogado revelou ao portal A TARDE que o celular de Thamiris, que antes estava sumido, foi encontrado pelas equipes da polícia e agora vai passar pelo processo de investigação.

"O telefone celular da Thamiris, que vai contribuir muito para o seguinte da investigação", confirmou o Dr. Rogério Matos ao portal A TARDE.

Somado a isso, o advogado da defesa da família da vítima ainda revelou que, além dos três suspeitos já comprovadamente envolvidos, existem outras pessoas que estão sendo investigadas e outros pedidos de prisão foram emitidos contra outras pessoas.

O advogado ainda indicou que espera que o inquérito esteja encerrado de 15 a 20 dias.

Próximos passos e alegação de inocência

A defesa reiterou que Rodrigo declara-se totalmente inocente e nega qualquer tipo de participação no sumiço ou no assassinato da jovem. Após a audiência, o suspeito foi conduzido novamente para a custódia na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

O advogado afirmou que recorrerá por meio das vias legais cabíveis para reverter a prisão. Segundo o defensor, as investigações precisam ser aprofundadas para localizar os verdadeiros responsáveis, que continuariam em liberdade.

A banca jurídica declarou ainda que cobrará celeridade das autoridades policiais na execução das perícias que faltam para a conclusão definitiva do inquérito.

Já a defesa da família de Thamiris informou ao portal A TARDE que as investigação vai seguir da seguinte forma:

Investigação;

Repasse do relatório policial ao Ministério Público;

Denúncia do MP ao Judiciário.

Após isso, Rogério disse que "o judiciário recebe essa denúncia e passa para a primeira fase de audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, são ouvidas testemunhas de acusação, as de defesa e os interrogatórios dos réus."

Depois disso, uma sentença é emitida pelo magistrado que define se existem indícios ou não de autoria pelos suspeitos, caso existam, os acusados passarão para a fase de júri popular.

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos - Foto: Reprodução

Família relata ameaças e vandalismo

Em depoimento anterior ao portal, a mãe de Rodrigo, Leonice Sena, defendeu a inocência do filho. Emocionada, ela fez um apelo para que os culpados fossem identificados pela polícia e relatou o impacto do caso na rotina da família.

A mãe revelou que a residência da família foi alvo de atos de vandalismo pela população e que, por questões de segurança, precisou abandonar o imóvel.

Diante de constantes ameaças de linchamento recebidas nos últimos dias, os familiares do suspeito estão abrigados temporariamente em locais não informados.

Relembre o caso

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu no dia 12 de março deste ano, enquanto fazia o trajeto de volta para casa após sair da escola. Imagens registradas por câmeras de segurança da região mostraram o momento em que a estudante caminhava inicialmente acompanhada por uma amiga e, minutos depois, seguia sozinha por uma via pública.

Outro registro do circuito de monitoramento flagrou a adolescente aproximando-se do portão de uma residência onde reside um rodoviário.

Thamiris Pereira desapareceu no dia 12 de março e foi encontrada morta uma semana depois - Foto: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com os relatos dos familiares da garota, ela não possuía nenhum vínculo de amizade ou parentesco com os moradores do local, detalhe que permanece sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para entender o que motivou o deslocamento.

Poucas horas após o sumiço ser comunicado, a mochila com os pertences escolares de Thamiris foi encontrada abandonada em uma rua do bairro. O aparelho celular da vítima não estava no interior da bolsa e segue sem localização definida pelas equipes de investigação.