Operação contra o BDM termina com explosivo caseiro encontrado em Salvador

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Uma operação da Rondesp mobilizou um grande aparato da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 10, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. A ação ocorreu em uma área apontada pelas forças de segurança como de forte influência da facção Bonde do Maluco (BDM).

Durante as incursões, equipes policiais foram recebidas a tiros por homens armados. Houve revide e os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata próxima, onde passaram a ser procurados pelas guarnições que participam da operação.

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No decorrer das buscas, os policiais localizaram uma residência com grande quantidade de materiais que, segundo as primeiras informações levantadas no local, podem estar ligados ao funcionamento de um laboratório clandestino para produção e armazenamento de drogas.

Ainda durante a ocorrência, foi encontrado um artefato explosivo de fabricação caseira supostamente abandonado pelos criminosos durante a fuga. Por causa do risco, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foi acionado para realizar a avaliação e os procedimentos de segurança necessários.

A operação também conta com o apoio de cães farejadores. A utilização dos animais ocorre após denúncias apontarem que armas e entorpecentes podem estar escondidos ou enterrados em terrenos da região.

As diligências seguem em andamento e o efetivo permanece na localidade em busca dos suspeitos e de novos materiais ilícitos.