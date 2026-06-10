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Comércio de canetas emagrecedoras falsas é desarticulado na Bahia

A investigação também apura a prática de lavagem de dinheiro por meio de rifas digitais

Luiza Nascimento
Por
Canetas falsas apreendidas
Canetas falsas apreendidas - Foto: Ascom-PCBA

Um esquema criminoso de comércio ilegal de canetas emagrecedoras falsas foi desarticulado em três municípios baianos, na manhã desta quarta-feira, 10. A Operação Prize cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana.

A ação, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou, nesta quarta-feira (10), mirou um grupo que comercializava substâncias divulgadas como canetas emagrecedoras, mas que, supostamente foram adulteradas e têm procedência desconhecida.

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A investigação também apura a prática de lavagem de dinheiro por meio de rifas digitais.

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Materiais apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos:

  • Seringas com material fracionado e pronto para a comercialização;
  • ampolas contendo substâncias utilizadas na manipulação dos medicamentos supostamente adulterados;
  • canetas emagrecedoras;
  • aparelhos celulares.
Imagem ilustrativa da imagem Comércio de canetas emagrecedoras falsas é desarticulado na Bahia
Foto: Ascom-PCBA

Cerca de 30 policiais civis participaram da operação, por meio de equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador e Feira de Santana. A ação contou, ainda, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

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Bahia canetas emagrecedoras Polícia

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