Delegacia de Veículos de Salvador ganha SAC para agilizar atendimento

A nova sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Salvador, agora conta com a iniciativa Aqui Tem SAC. A solenidade de inauguração aconteceu nesta quarta-feira, 10, no Vale de Nazaré, no edifício Central Valle, na Avenida Presidente Castelo Branco.

O projeto é fruto de um acordo de cooperação entre a Polícia Civil e o SAC, que visa qualificar o atendimento inicial das delegacias com a expertise da equipe do SAC, garantindo mais agilidade, organização, humanização e transparência.

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A medida também permite que os policiais civis se concentrem nas atividades investigativas, fortalecendo a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.

Presente na inauguração, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu que a iniciativa garante, sobretudo, economia, porque quando há centralização de serviços em um complexo, acontece também a redução custos de limpeza, segurança, energia e água. Em entrevista ao portal A TARDE, ele enfatizou a importância do espaço, tanto para a população quanto para quem trabalha no local.

"É uma ação para quem precisa de um serviço em um local de qualidade, mas também quem trabalha aqui vai ter as condições adequadas de um ambiente salubre [...] estamos aproximando a população dos serviços públicos", destacou o chefe do Executivo baiano.

Jerônimo Rodrigues marcou presença no lançamento - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Policiais livres para outras demandas

Titular da DRFRV, o delegado Leandro Acácio explicou que, um dos principais benefícios do SAC no local, é direcionar os agentes de segurança para ações policiais.

Com a implantação, os civis que antes eram responsáveis pelo registro de ocorrência, agora passarão a se dedicar à atividade finalística de investigação, pois agora haverá prepostos do SAC realizando a digitação.

"Os investigadores ficarão livre para poder fazer essas investigações, conferindo assim mais eficiência para o trabalho policial", comemorou.

Inauguração SAC da DRFRV - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Entenda a estratégia

Em conversa com a reportagem, Flávio Barbosa, superintendente do SAC, explicou como funciona o serviço. Segundo ele, o objetivo do Aqui Tem SAC é melhorar o serviço público de todos os órgãos do estado que prestam atendimento diretamente ao cidadão.

"Todo cidadão que já foi vítima de algum crime e teve que se dirigir a uma delegacia para prestar um boletim de ocorrência, e sofreu a dificuldade que é ser atendido. É muito duro, porque muitas vezes são policiais cansados da sua rotina diária, muitas vezes estão desmotivados que passaram no concurso para ser policiais e não atendentes", explicou Barbosa.

Desta forma, a parceria garante atendentes treinados e qualificados para lidar com a população, em uma linha de atendimento com salas e biombos separados, garantindo a privacidade no atendimento e o registro da ocorrência de forma mais tranquila.

Vale ressaltar que na delegacia, não há outro serviço do SAC, apenas atendimentos relacionados à própria delegacia.

SAC da DRFRV - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Projeto Aqui Tem SAC

O Aqui Tem SAC deve alcançar 32 unidades na Bahia nos próximos meses. A proposta é desenvolvida após análise do cenário atual, e tem como base as diretrizes de gestão do Modelo de Atendimento SAC em relação à prestação de serviços, tecnologia da informação, pessoal e infraestrutura.

Além da maior humanização do atendimento, existe o foco na otimização do fluxo para economia de tempo, refletindo na organização dos processos, e adequação de layout dos ambientes voltada para o acolhimento e comodidade dos cidadãos e colaboradores.

Próximas unidades

O Aqui Tem SAC está em fase final de implantação nas unidades de Periperi e Barris (Salvador), com pretenção de mais unidades seis unidades ainda para este ano, e 12 para 2027.

"A gente tem o cronograma para poder ampliar. O nosso objetivo aqui é colocar em todas as delegacias, mas vamos fazer de acordo com o cronograma, porque tem custos envolvidos. A gente tem contratar, terceirizados, tem a parte toda de infraestrutura do SAC que tem que ser implantada, mas temos uma parceria forte aí com a PC, SSP, para poder plantar no maior número de delegacias no decorrer do ano e dos próximos", destacou Rodrigo Pimentel, secretário de Administração do Estado da Bahia.

Segundo o titular da pasta, serviços como esse são necessários, sobretudo devido à fragilidade percebida por pessoas que necessitam deles.

"São pessoas que chegam em estado de vulnerabilidade emocional, né, porque sofreram um crime, perderam um bem como um veículo, então é importante ter esse acolhimento para que ela se sinta melhor e possa realmente ter um atendimento que traga dignidade à população baiana", finalizou.