Professora é encontrada morta dentro de casa com sinais de violência

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Uma professora aposentada, de 70 anos, foi encontrada morta dentro da residência onde morava com sinais de violência. O corpo foi localizado no últim domingo, 7, no município de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia.

Familiares decidiram ir até o imóvel após estranharem a falta de contato com a idosa. No local, eles precisaram arrombar a porta para entrar na residência, momento em que encontraram a vítima sem vida em um dos banheiros da casa.

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A suspeita inicial é de que a professora tenha sido assassinada em outro cômodo e, posteriormente, arrastada até o banheiro.

Investigação

Apesar dos indícios, a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. Conforme a corporação, a vítima morava sozinha, mas mantinha contato frequente com familiares, que costumavam visitá-la.

Testemunhas já começaram a ser ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.

O corpo da professora foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passou por exames de necropsia. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.