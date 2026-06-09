Adolescente de 17 anos desaparece após dizer que ia morar em outro bairro

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Uma adolescente de 17 anos está desaparecida desde a última quarta-feira, 3, após informar a família que iria morar no bairro Maria Quitéria, em Feira de Santana.

Segundo familiares, a jovem estaria vivendo na cidade com um namorado. O último contato com a família ocorreu por telefone e, de acordo com relatos, durante a ligação foi possível ouvir gritos e uma suposta discussão entre o casal.

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O desaparecimento foi registrado oficialmente na última sexta-feira, 5. Desde então, familiares seguem realizando buscas e divulgando informações nas redes sociais na tentativa de localizar a adolescente.

O que diz a Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana). Conforme a ocorrência, o último contato de Laisa com a mãe aconteceu na quarta-feira, quando a jovem comunicou a mudança para o bairro Maria Quitéria.

A corporação informou ainda que diligências estão em andamento para localizar a adolescente. Informações sobre o paradeiro de Laisa podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia, pelo telefone 181, ou em qualquer unidade da Polícia Civil.