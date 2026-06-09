POLÍCIA
Pastores são investigados por fraude de R$ 263 mil em compras online
Empresa ligada aos investigados funcionava no mesmo endereço de uma igreja
Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo revelou um esquema de fraudes eletrônicas que teria causado prejuízo superior a R$ 263 mil ao sistema de pagamentos do Mercado Livre e Mercado Pago. Entre os suspeitos estão dois pastores apontados como líderes do grupo, além de outro religioso que figura entre os presos durante a operação policial realizada nesta terça-feira, 9.
De acordo com as apurações, a empresa utilizada para operacionalizar as fraudes funcionava no mesmo endereço da Igreja Virtude, situada no bairro de Vila Prudente, na zona leste da capital paulista. O local foi identificado pelos investigadores como um dos pontos ligados à estrutura empregada pelo grupo.
A ofensiva, batizada de Operação Chargeback, resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca em imóveis localizados na cidade de São Paulo, em Guarulhos e em São Caetano do Sul. Ao todo, a Justiça autorizou oito prisões temporárias e 15 mandados de busca e apreensão. Os principais investigados, Marley Garcia de Almeida Frades e Aline Lopes Pereira da Silva, não foram localizados e são considerados foragidos. Segundo a investigação, eles estariam na Espanha.
O caso é conduzido pela 3ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (3ª Dicciber), unidade vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), responsável por apurar crimes praticados no ambiente digital.
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Conforme a Polícia Civil, o esquema explorava o mecanismo conhecido como "chargeback", utilizado por consumidores para contestar cobranças realizadas por meio de cartão de crédito. A fraude começava com a emissão de links de pagamento criados por integrantes da organização. Esses links eram encaminhados a pessoas ligadas ao grupo, que efetuavam as transações.
Após a confirmação dos pagamentos, os valores eram rapidamente distribuídos para contas de terceiros, estratégia que dificultava o rastreamento do dinheiro. Em seguida, os próprios compradores solicitavam às operadoras dos cartões o cancelamento das cobranças, alegando supostas irregularidades nas operações.
Com os recursos já transferidos para outras contas, o sistema de pagamentos ficava responsável por absorver os prejuízos decorrentes dos estornos. Apenas em dezembro de 2024, os investigadores identificaram 27 transações fraudulentas, que somadas provocaram perdas estimadas em R$ 263.512,82.
Apesar dos valores já apurados, a Polícia Civil acredita que a movimentação financeira ligada ao grupo possa ser ainda maior. Os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato eletrônico e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.