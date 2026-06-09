Cigano é morto em emboscada após sair para cobrar dívida no interior da Bahia

A morte de um integrante da comunidade cigana de Olindina, no nordeste da Bahia, está sendo investigada pela Polícia Civil. Ricardo Marques Cabral, de 34 anos, conhecido na região como "Cigano Ricardo", foi executado a tiros após seguir para um encontro que teria sido marcado sob o pretexto de receber o pagamento de uma dívida.

Segundo informações repassadas por representantes da comunidade cigana, Ricardo recebeu uma ligação de uma mulher que afirmou querer quitar um valor que devia a ele. Após o contato, o homem deixou a residência acompanhado da esposa em um Volkswagen Nivus vermelho e seguiu para o povoado de Colônia, na zona rural do município.

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Ao se aproximar do local combinado, o casal foi surpreendido por homens armados. De acordo com relatos de familiares, os suspeitos abriram fogo contra Ricardo assim que o veículo chegou à área onde o encontro ocorreria.

Mesmo atingido pelos disparos, Ricardo ainda conseguiu dirigir por alguns metros antes de perder o controle do carro, que acabou parando em uma plantação. A esposa dele conseguiu fugir e não ficou ferida durante a ação criminosa.

Após o ataque, parentes e moradores iniciaram buscas pela vítima. O caso gerou repercussão entre integrantes da comunidade cigana da região, que acompanham o andamento das investigações.

Conforme o registro policial, Ricardo e a companheira foram recebidos a tiros ao se aproximarem de uma residência situada na zona rural de Olindina. A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial do município instaurou um inquérito para esclarecer o homicídio.

No local do crime, foram expedidas guias para a realização da perícia. Policiais militares também recolheram munições e estojos encontrados na cena da execução. As diligências seguem em andamento para identificar os autores, esclarecer a motivação do crime e reconstruir a dinâmica dos acontecimentos que antecederam o assassinato.