Caminhão desgovernado carregado de concreto atinge prédio e deixa sete feridos na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um caminhão carregado com concreto causou um acidente e deixou sete pessoas feridas na manhã de segunda-feira, 8, no município de Araci.

De acordo com informações apuradas pela TV Subaé, o motorista perdeu o controle da direção enquanto transportava uma carga que seria utilizada na construção de um meio-fio. Sem conseguir parar, o veículo percorreu aproximadamente 500 metros pela Avenida Sete de Setembro, uma das mais movimentadas da cidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A trajetória terminou quando o caminhão atingiu um prédio que abriga uma repartição pública. Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente, apresentava ferimentos leves e foi encaminhado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Outras seis pessoas que estavam em frente ao imóvel também ficaram feridas. Segundo as informações, elas foram atingidas por fragmentos da carga transportada pelo caminhão. Todas sofreram apenas lesões leves, receberam atendimento médico e foram levadas para a mesma unidade de saúde.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo e ao acidente.