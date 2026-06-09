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CULTURA

Espetáculo une fé, sincretismo e cultura popular em estreia em Lauro de Freitas

Montagem inédita do Templo Vovô Pedro será apresentada no Teatro de Bolso

Victoria Isabel
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Imagem ilustrativa da imagem Espetáculo une fé, sincretismo e cultura popular em estreia em Lauro de Freitas
Foto: Divulgação

O Teatro de Bolso, no Shopping Villas Boulevard, em Vilas do Atlântico, recebe no próximo dia 13 de junho, às 17h, a estreia do espetáculo "Será que foi milagre? Ou efeito fenomenológico? Antônio de Pádua, Santo Antônio ou Ogum?". A montagem inédita é uma produção do Templo Vovô Pedro e integra a programação de encerramento da tradicional Trezena de Santo Antônio promovida pela instituição.

Com texto e direção de Maria Fiúza e Edu Adonai, a peça propõe uma reflexão sobre fé, espiritualidade, sincretismo religioso e cultura popular. A narrativa acompanha Arnaldo, um homem que vê suas certezas serem colocadas à prova quando a esposa adoece. Em busca de respostas, ele percorre caminhos antes desconhecidos e se depara com situações que desafiam a lógica, levantando uma questão central: afinal, foi milagre ou efeito fenomenológico?

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A montagem também dialoga com uma questão presente no imaginário popular baiano ao questionar quem seria responsável pelas graças alcançadas: Antônio de Pádua, Santo Antônio ou Ogum.

O elenco é formado por integrantes do Templo Vovô Pedro, instituição que há 40 anos desenvolve atividades de acolhimento espiritual, ações sociais e projetos culturais na Bahia. Segundo os organizadores, a proposta não é defender uma crença específica, mas incentivar o diálogo e o respeito à diversidade religiosa.

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Além do aspecto artístico, o espetáculo celebra as quatro décadas de atuação do Templo Vovô Pedro, reconhecido por iniciativas voltadas à assistência social, educação, cultura e espiritualidade.

Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

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