Mostra gratuita transforma loja de Salvador em circuito de arquitetura

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Quem passa pela Alameda das Espatódeas, um dos principais polos de arquitetura e decoração de Salvador, pode encontrar uma experiência que vai além da exposição de móveis.

Até o dia 30 de julho, a loja Efeito Home promove a Mostra Presença – viver o hoje, iniciativa que reúne sete ambientes assinados por profissionais da arquitetura e do design e abre as portas ao público com entrada gratuita.

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A proposta é provocar reflexões sobre a relação com o tempo, o morar e os espaços de convivência. Com o tema "Presença - viver o hoje", a mostra apresenta diferentes interpretações do conceito por meio de projetos desenvolvidos por arquitetos convidados, nomes reconhecidos no mercado baiano e nacional.



Arquitetura como experiência

Instalada na sede da Efeito Home, no Caminho das Árvores, a mostra foi concebida como uma imersão em ambientes que dialogam com conforto, bem-estar e design brasileiro.

Em um contexto marcado pela velocidade da vida contemporânea, os espaços buscam estimular uma experiência mais contemplativa e conectada ao momento presente.

Os sete ambientes foram desenvolvidos pelos escritórios 1752 Estúdio, Taís Abreu, Pinheiro Martinez, Leela Arquitetura, BVB Arquitetura e João Gabriel, cada um trazendo diferentes leituras sobre a casa e seus significados.

Espaços buscam estimular uma experiência mais contemplativa - Foto: Divulgação

Arte baiana integra os espaços

Além dos projetos arquitetônicos, a exposição incorpora obras de artistas baianos consagrados. Entre os nomes presentes estão Mário Cravo Jr., Bel Borba e Juraci Dórea, cujos trabalhos ajudam a compor a proposta sensorial da mostra.

A integração entre arquitetura, design e artes visuais amplia a experiência dos visitantes e reforça o diálogo entre diferentes linguagens criativas presentes na produção cultural baiana.

Programação inclui visitas guiadas

Ao longo do período de realização, a Mostra Presença também contará com uma agenda de atividades abertas ao público. A programação prevê palestras, encontros, bate-papos sobre arquitetura e design, além de visitas guiadas conduzidas por especialistas.

Durante os percursos, os visitantes são convidados a observar detalhes dos projetos, materiais e conceitos que orientaram a criação de cada ambiente.

As visitas acontecem durante a semana e os ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio da plataforma Sympla ou mediante agendamento pelo WhatsApp.

Mostra Presença – viver o hoje