Flipiaú: evento gratuito na Bahia reúne grandes nomes da literatura

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A cidade de Ipiaú se prepara para receber, entre os dias 17 e 19 de junho, a segunda edição da Festa Literária de Ipiaú (Flipiaú).

Com entrada gratuita, o evento reunirá escritores, artistas, educadores, estudantes e leitores em uma programação diversificada que inclui debates, oficinas, lançamentos de livros, apresentações artísticas e atividades voltadas ao público infantojuvenil.

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Realizada no Mercado da Economia Criativa Cleraldo Andrade, espaço recentemente reformado pela prefeitura e parceiro da iniciativa, a festa literária terá como tema “Um Rio de Memórias”, proposta que busca valorizar a história, a identidade e as tradições culturais do município.

Literatura, memória e ancestralidade em destaque

A programação deste ano promove reflexões sobre oralidade, patrimônio, território, juventude, ancestralidade e apagamento social. A proposta é estimular o diálogo entre diferentes perspectivas e fortalecer a preservação das memórias coletivas da região.

O tema escolhido faz referência à própria origem do nome da cidade. Ipiaú vem do tupi e significa “Rio Novo”, uma definição que inspira a ideia de um território construído pelo encontro de histórias, pessoas e diferentes correntes culturais.

Até o dia 19, o público poderá acompanhar mesas e painéis com convidados como Ruy Póvoas, Alba Darabi, Lívia Natália, Rita Santana, Silvana Carvalho, Bell Puã, Má Reputação, Emília Nuñez, Brisa Aziz, Olinda Tupinambá, Ane Pataxó, Kelner Atikun-Pankará, Hawk, Murilo Araújo e José Américo Castro.

Oficinas e atividades para todas as idades

Além dos debates literários, a programação contará com oficinas que exploram diferentes linguagens artísticas e culturais. Entre as atividades previstas estão contação de histórias, poesia, bordado, preservação de vinis e confecção de máscaras.

As ações serão conduzidas por nomes como Henrique Filho, Chrys Santos, Paulinho Barbosa, Silvia Clicia Soares e Fagner Alves.

O público infantil e juvenil também terá espaço garantido durante o evento. A Fundação Pedro Calmon participará com atividades de leitura, contação de histórias e o projeto “Leve e Leia”. Outra atração será a presença do Robozão, fruto de uma parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (SECTI).

Muito além dos livros

A Flipiaú também aposta em uma programação cultural ampla para atrair visitantes de diferentes perfis. Durante os três dias de evento, o público poderá conferir apresentações de música, teatro, dança, cultura popular, circo e stand-up, além de visitar uma feira de artesanato e a praça de alimentação.

Entre as atrações já confirmadas estão Negro Freeza, Boi Estrela e o Coletivo Nós no Mundo.

Encontro entre gerações

Mais do que uma celebração da literatura, a festa busca aproximar as comunidades do Médio Rio de Contas e promover encontros entre diferentes gerações por meio da cultura, da leitura e da troca de experiências.

A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais da Flipiaú.

A 2ª Flipiaú - Festa Literária de Ipiaú é uma realização da Voo Audiovisual, Sangue Novo e Casa da Cultura de Ipiaú, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipiaú.

O projeto conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia, do Programa Bahia Literária, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e da Fundação Pedro Calmon.

O projeto tem ainda o apoio cultural do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), vinculado à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio da Rádio Educadora FM e da TVE Bahia.

2ª Festa Literária de Ipiaú (Flipiaú) - Um Rio de Memórias