Clipe gravado por Zau O Pássaro antes de sua morte é lançado

Um clipe gravado pelo cantor Zau O Pássaro (1998-2026) foi lançado nesta sexta-feira, 5, um mês após o acidente que resultou em sua morte. O audiovisual, chamado de “Tira a Bota”, foi pensado para as festas de São João, trazendo uma mistura do forró com o pagodão, além de referências à Copa do Mundo.

A gravação traz imagens do município de Conceição de Almeida, cidade natal de Zau, e também conta com a participação de amigos e familiares do artista. Em texto nas redes sociais, a esposa do cantor, Mariana Maia, afirmou que o clipe é “emocionante” e avaliou a gravação como um “legado” de Zau.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Meu Zau, deixou este clipe gravado, cheio de alegria, talento e amor pela música. Infelizmente, ele partiu antes de poder compartilhar esse trabalho com todos vocês. Deus o chamou, mas deixou entre nós o seu legado, sua voz e a sua arte. Assistir a esse clipe será emocionante, porque cada imagem, cada acorde e cada sorriso carregam a presença de alguém que amamos profundamente e que jamais será esquecido”, disse Mariana.

Confira o clipe:

Músico tem alta

O percussionista Cleiton "Rhato" Santos Reis, de 35 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 4, após um mês internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele era uma das pessoas que estava no carro com Zau , que morreu durante uma colisão contra um caminhão, ocorrida em 4 de maio, na BR-116, em trecho de Feira de Santana.

Ele fazia parte da banda do pagodeiro e, por esse motivo, o acompanhava no momento da tragédia. Durante o período de internação, o percussionista permaneceu sob cuidados médicos e passou por um processo intenso de recuperação.

A morte de Zau

Zau O Pássaro morreu em um acidente de trânsito na BR-116, no trecho de Feira de Santana, na Bahia, no dia 4 de maio. O carro em que o cantor estava colidiu na lateral de um caminhão.

O cantor estava voltando de show realizado em Barreiras, que teve os ingressos esgotados.

Izac Bruno Coni Silva era um cantor baiano de pagodão em ascensão que ganhou visibilidade como cover, mas consolidou sua carreira com um repertório autoral. Ele ficou conhecido inicialmente como "Zau Kannário" devido à semelhança vocal com Igor Kannário, o que gerou confusão entre os artistas e até uma briga judicial.

Dentre os destaques musicais do artista estão: “Tudo Que Bate nos Paredões” em 2025 e parcerias, incluindo trabalhos com Xanddy Harmonia.