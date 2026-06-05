O projeto que está ajudando a transformar comunidades vulneráveis

Ao longo da última década, a Pontos Diversos vem atuando para aproximar recursos financeiros, conhecimento técnico e políticas públicas de comunidades que historicamente enfrentam dificuldades de acesso a investimentos e oportunidades.

Em 2026, a organização da sociedade civil celebra dez anos de atuação com ações voltadas à inclusão social, à justiça climática e ao fortalecimento de lideranças locais.

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Com projetos que envolvem direitos humanos, cultura, território, inovação e inclusão produtiva, a instituição busca criar pontes entre as demandas reais das comunidades e os agentes capazes de impulsionar transformações sociais e ambientais de longo prazo.

A proposta parte da ideia de que o desenvolvimento sustentável não pode acontecer sem a participação direta das populações impactadas. Por isso, a organização aposta na descentralização de recursos e no protagonismo de povos indígenas, comunidades quilombolas, populações periféricas e outros grupos historicamente sub-representados.



Entre os destaques da atuação está o Hub Pontos Diversos, programa que acompanha empreendedoras desde a fase de pré-incubação até a aceleração de negócios com foco no afroempreendedorismo, no feminismo afroindígena e na sustentabilidade socioambiental.

Atualmente, o programa está na etapa de incubação e acompanha 35 empreendedoras. Ao longo de sua trajetória, a iniciativa já capacitou mais de 150 negócios. Ao final do processo atual, oito empreendimentos serão selecionados para uma fase de aceleração e receberão capital semente de R$ 7.500 cada para apoiar o fortalecimento e a expansão de suas atividades.

A organização destaca que o combate às desigualdades sociais e o enfrentamento das mudanças climáticas precisam caminhar juntos para produzir resultados efetivos.

"Não existe justiça climática sem justiça social. Sabemos que as mudanças ambientais, sobretudo climáticas, penalizam de maneira desproporcional populações de baixa renda, periferias, comunidades tradicionais e grupos historicamente marginalizados”, enfatiza Carolina Barreto, cientista social e uma das sócia-fundadoras da Pontos.

Segundo ela, o diferencial da atuação da entidade está na construção coletiva das soluções junto aos próprios territórios. "Ao contrário de modelos tradicionais que impõem soluções externas, a atuação da Pontos Diversos foca na escuta ativa e na governança local", completa.

Nos últimos anos, a instituição tem defendido que iniciativas voltadas à preservação ambiental e à adaptação climática só alcançam resultados consistentes quando as lideranças locais possuem autonomia e acesso aos recursos necessários para conduzir seus próprios projetos.

O Hub Pontos Diversos é um exemplo dessa estratégia. O programa conta com apoio do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad), por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), e busca fortalecer negócios liderados por mulheres em diferentes territórios.

Com uma governança baseada em princípios de transparência, equidade e integridade, a Pontos Diversos chega aos 10 anos de atuação reforçando sua missão de conectar pessoas, territórios e oportunidades. Mais do que executar projetos, a organização se apresenta como uma rede dedicada à construção de soluções inclusivas e sustentáveis para enfrentar desafios sociais e ambientais em diferentes regiões do país.