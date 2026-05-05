Rivais, Igor Kannário lamenta morte de Zau O Pássaro: “Dor”

Igor Kannário rompeu o silêncio e lamentou a morte de Izac Bruno Coni Silva, mais conhecido como Zau O Pássaro, que não resistiu após sofrer um acidente de trânsito na BR-116, no trecho de Feira de Santana, na segunda-feira, 4. Os artistas tiveram uma briga em 2025.

Nesta terça-feira, 5, o dono de ‘Lá Vem a Zorra’ prestou condolências ao colega de profissão. “Antes de sermos artistas, somos seres humanos. Pais e mães de família, sempre na estrada, para levar o sustento para casa. E em momentos difíceis, é preciso lembrar daquilo que nos une como pessoas”, escreveu Kannário.

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“Por isso deixo aqui minha solidariedade e força aos familiares de Zau e a seus fãs, que estão enfrentando a dor da sua partida. Que Deus possa confortar o coração de todos e a paz e serenidade iluminem nossos caminhos. Anderson”, completou o cantor.

Publicação de Kannário | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relembre polêmica

Em abril de 2025, Igor Kannário processou o cantor Zau, em R$ 100 mil por uso indevido de marca registrada (INPI) e concorrência desleal.

Na época, Zau declarou que era ex-fã cover e adotou nome similar, logomarca e integrantes da banda de Igor, alegando admiração.

O ‘Príncipe do Gueto’ venceu a ação, forçando Zau a mudar de nome. A defesa de Kannário alegou que Zau, junto com produtoras, causava confusão no público e prejudicava sua reputação ao “fingir” ser ele.

A polêmica movimentou as redes sociais. Com a ação, Izac foi obrigado a mudar o nome artístico para Zau O Pássaro.

O acidente

Zau O Pássaro morreu em um acidente de trânsito na BR-116, no trecho de Feira de Santana, na Bahia. O acidente aconteceu às 7h20 desta segunda-feira, 4.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que o cantor estava colidiu na lateral de um caminhão. Um óbito foi registrado no local, outra morte foi confirmada no hospital e mais duas pessoas, que estavam no veículo, seguem gravemente feridas.

O portal A TARDE confirmou que o óbito ocorrido na manhã, ainda no local, foi do cantor Zau.

De acordo com a PRF, as vítimas com lesões graves foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas a unidades de saúde da região. O corpo da vítima que morreu no local do acidente, conforme apuração, do cantor Zau, foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

No momento do atendimento, não foi possível realizar a identificação das vítimas, tendo em vista que não foram localizados documentos pessoais no interior do veículo.

O cantor estava voltando de show realizado em Barreiras, no Oeste da Bahia. O evento teve ingressos esgotados. "Zau lota casa de shows em Barreiras e mesmo com queda de energia, público permanece até o final", disse em publicação nas redes sociais.

Quem era Zau O Pássaro?

Ele era um cantor baiano de pagodão em ascensão. O artista ganhou visibilidade como cover, mas consolidou sua carreira com um repertório autoral. Ele ficou conhecido inicialmente como ‘Zau Kannário’ devido à semelhança vocal com Igor Kannário, o que gerou confusão entre os artistas.

Dentre os destaques musicais do artista estão: ‘Tudo Que Bate nos Paredões’ em 2025 e parcerias, incluindo trabalhos com Xanddy Harmonia.