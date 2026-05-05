MÚSICA
Festival Salvador Jazz terá aulas gratuitas e shows no Rio Vermelho
Atividades reúnem nomes importantes da música local
A cena musical da capital baiana ganha destaque neste fim de maio com a chegada do Festival Salvador Jazz. Entre os dias 27 e 29, o público poderá participar de uma série de masterclasses gratuitas na Casa Rosa do Rio Vermelho.
As atividades reúnem nomes importantes da música local e funcionam como uma imersão formativa antes dos shows, que acontecem nos dias seguintes no Largo da Mariquita.
Após as oficinas, o festival segue com apresentações ao vivo nos dias 30 e 31 de maio, reunindo diferentes vertentes do jazz, R&B e sonoridades afrodiaspóricas. Entre os nomes confirmados estão Sandra Sá, A Cor do Som, Amaro Freitas e Aguidavi do Jêje.
Oficinas abrem programação do festival
A abertura das masterclasses acontece na quarta-feira, 27, com o bluesman Eric Assmar, que conduz a aula “Blues: do Mississippi ao Rio Vermelho”, explorando influências e caminhos do gênero.
No mesmo dia, o baterista Tedy Santana apresenta a oficina “Sambando pra chegar”, propondo uma experiência imersiva com foco em prática rítmica coletiva e construção de novas sonoridades.
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Na quinta-feira, o destaque é o baterista Tedy Santana com a masterclass “Sambando pra chegar”.
Baterista, compositor e criador de estruturas sonoras, o músico propõe um encontro imersivo que une escuta, imagens e prática rítmica coletiva.
Na sexta-feira, 29, a programação é voltada para quem deseja entender os bastidores da música. A cantora e compositora Marília Sodré, integrante da Sambaiana, conduz um encontro sobre processo fonográfico.
A atividade aborda desde a escolha de repertório até a masterização, passando por etapas técnicas de gravação e estratégias de pré-produção.
Como participar
As masterclasses são gratuitas, e as inscrições podem ser feitas por meio de formulário disponibilizado pela organização do evento.
A expectativa é reunir público diverso, entre iniciantes, músicos e interessados em aprofundar conhecimentos na área, além de movimentar a cena cultural de Salvador com uma programação que une formação e entretenimento.
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