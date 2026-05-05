Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Festival Salvador Jazz terá aulas gratuitas e shows no Rio Vermelho

Atividades reúnem nomes importantes da música local

Isabela Cardoso
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Entre nomes confirmados estão Sandra Sá e Aguidavi do Jêje
Entre nomes confirmados estão Sandra Sá e Aguidavi do Jêje - Foto: Reprodução

A cena musical da capital baiana ganha destaque neste fim de maio com a chegada do Festival Salvador Jazz. Entre os dias 27 e 29, o público poderá participar de uma série de masterclasses gratuitas na Casa Rosa do Rio Vermelho.

As atividades reúnem nomes importantes da música local e funcionam como uma imersão formativa antes dos shows, que acontecem nos dias seguintes no Largo da Mariquita.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após as oficinas, o festival segue com apresentações ao vivo nos dias 30 e 31 de maio, reunindo diferentes vertentes do jazz, R&B e sonoridades afrodiaspóricas. Entre os nomes confirmados estão Sandra Sá, A Cor do Som, Amaro Freitas e Aguidavi do Jêje.

Oficinas abrem programação do festival

A abertura das masterclasses acontece na quarta-feira, 27, com o bluesman Eric Assmar, que conduz a aula “Blues: do Mississippi ao Rio Vermelho”, explorando influências e caminhos do gênero.

No mesmo dia, o baterista Tedy Santana apresenta a oficina “Sambando pra chegar”, propondo uma experiência imersiva com foco em prática rítmica coletiva e construção de novas sonoridades.

Leia Também:

Cantor Zau O Pássaro morre em grave acidente na BR-116
Vai ser presa? Britney Spears vai enfrentar tribunal por dirigir bêbada
Cantor bolsonarista interrompe show e sai em defesa de Edson Gomes

Na quinta-feira, o destaque é o baterista Tedy Santana com a masterclass “Sambando pra chegar”.

Baterista, compositor e criador de estruturas sonoras, o músico propõe um encontro imersivo que une escuta, imagens e prática rítmica coletiva.

Na sexta-feira, 29, a programação é voltada para quem deseja entender os bastidores da música. A cantora e compositora Marília Sodré, integrante da Sambaiana, conduz um encontro sobre processo fonográfico.

A atividade aborda desde a escolha de repertório até a masterização, passando por etapas técnicas de gravação e estratégias de pré-produção.

Como participar

As masterclasses são gratuitas, e as inscrições podem ser feitas por meio de formulário disponibilizado pela organização do evento.

A expectativa é reunir público diverso, entre iniciantes, músicos e interessados em aprofundar conhecimentos na área, além de movimentar a cena cultural de Salvador com uma programação que une formação e entretenimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura Jazz música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entre nomes confirmados estão Sandra Sá e Aguidavi do Jêje
Play

Caetano, Ivete e Bethânia levam Bahia ao show de Shakira no RJ

Entre nomes confirmados estão Sandra Sá e Aguidavi do Jêje
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Entre nomes confirmados estão Sandra Sá e Aguidavi do Jêje
Play

Banda improvisa show durante engarrafamento na BR-324; veja vídeo

Entre nomes confirmados estão Sandra Sá e Aguidavi do Jêje
Play

O filme de terror que inspirou clipe histórico de Michael Jackson

x