Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo espera Lula por visibilidade internacional

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse nesta terça-feira, 9, esperar a vinda do presidente Lula (PT) para acompanhar andamento das obras da ponte Salvador-Itaparica com o objetivo de dar visibilidade internacional ao equipamento.

O titular do Palácio de Ondina falou sobre o andamento dos trabalhos nesta terça-feira, 8, durante agenda em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em coletiva, Jerônimo afirmou também desejar que o evento conte com a presença dos senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Otto Alencar (PSD-BA), além do pré-candidato ao Senado, Rui Costa.

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"Espero que a gente possa fazer [o evento] com o Rui, com o Wagner, com o Otto, com quem a gente puder. Se o Lula realmente vier na data que nós convidamos ele primeiro e dois [de julho], quem sabe a gente possa fazer alguma agenda com o Lula para dar uma visibilidade internacional às obras da nova ponte", afirmou o governador.

Governador Jerônimo Rodrigues (centro) participou de agenda em Camaçari, nesta terça-feira, 9 - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Críticas à oposição

O governador aproveitou a coletiva de imprensa para rebater as provocações de oposicionistas sobre o andamento das obras da ponte — alguns criticam o fato de não haver sequer um pilar instalado. Para eles, o petista deu prazo.

"Quem está vendo as imagens aí sabe que o contato está sendo cumprido. Nós já estamos com o canteiro de obras já em andamento, funcionando em Maragogipe, em Vera Cruz. O prazo está cumprido. Eu não entendi por que a oposição está levantando isso. Se ela quer o pilar [...] já já ela vai ver. Mas, a ação da ponte do consórcio já está acontecendo", respondeu.

O que é a Ponte Salvador-Itaparica?

A obra consiste na construção de uma ponte rodo-hidroviária sobre a Baía de Todos-os-Santos. Ela terá uma extensão de aproximadamente 12,4 quilômetros, o que a tornará a maior ponte sobre lâmina d'água da América Latina.

Além da ponte em si, o projeto prevê um grande sistema viário de acessos, incluindo novos trechos de rodovias, viadutos e túneis tanto em Salvador quanto na Ilha de Itaparica e nos municípios vizinhos.

Tempo de viagem

A travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica é feita por ferry-boat (cerca de 1 hora) ou contornando as rodovias BR-324 e BR-101.

Com a ponte, o tempo de travessia de carro será reduzido para cerca de 10 a 15 minutos.

Quanto custa o pedágio?

Um dos pontos de maior interesse da população é o custo da travessia. As estimativas atuais apontam que os valores do pedágio devem variar entre R$ 64,70 e R$ 91,70, a depender do dia da semana e do tipo de veículo.

Benefícios

Desenvolvimento regional: o projeto visa descentralizar o crescimento de Salvador, levando investimentos, novos empreendimentos imobiliários, comércio e turismo para o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul do estado.

o projeto visa descentralizar o crescimento de Salvador, levando investimentos, novos empreendimentos imobiliários, comércio e turismo para o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul do estado. Geração de empregos: a previsão é de que a construção gere milhares de empregos diretos e indiretos ao longo de suas fases.

a previsão é de que a construção gere milhares de empregos diretos e indiretos ao longo de suas fases. Logística: facilitará o escoamento de cargas e o transporte de passageiros entre o sul do estado e a região metropolitana da capital.

Modelo de contrato

O projeto é gerido por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo do Estado da Bahia e um consórcio formado por grandes empresas chinesas (como a China Communications Construction Company - CCCC e a China Railway 20th Bureau Group - CR20).