Ponte Salvador-Itaparica: deputado detona oposição: "Torcem contra"

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O deputado estadual Bobô (PCdoB), que faz parte da base de apoio ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), criticou a oposição ao Palácio de Ondina, mesmo após os avanços das obras preparatórias para a construção da ponte Salvador-Itaparica.

O comunista reprovou a insistência do grupo em questionar a viabilidade da Ponte Salvador-Itaparica, mesmo com fatos divulgados na imprensa acerca das intervenções do empreendimento.

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Deputado estadual Bobô (PCdoB) - Foto: Divulgação/Alba

“Só não vê quem não quer e torce contra. A imprensa noticia o fato de que os canteiros estão sendo montados, chegou navio com 800 toneladas em peças da China e ainda tem gente fazendo gosto ruim para um projeto que vai beneficiar todos os baianos”, afirmou o parlamentar.

Desinformação

Para embasar sua afirmação, ele citou uma reportagem publicada pelo jornalista Levi Vasconcelos, no jornal A TARDE deste domingo, 7. Segundo a matéria, os canteiros de obras em São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, e em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, já receberam materiais e equipamentos.

O texto também informa a chegada de cerca de 800 toneladas de equipamentos transportados por um navio vindo da China, incluindo estruturas metálicas e painéis que serão utilizados nos trabalhos iniciais da construção.

“Enquanto alguns apostam na desinformação pelas redes sociais, a obra segue avançando, cumprindo etapas importantes e mobilizando trabalhadores e equipamentos. A população está vendo o que acontece na prática”, ressaltou.