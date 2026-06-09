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BAHIA

Rui Costa mira China e Europa para investimentos em meio à crise com os EUA

Ex-ministro discursou durante evento no Polo de Camaçari, nesta terça, 9

Leo Almeida e Yuri Abreu
Por Leo Almeida e Yuri Abreu
| Atualizada em
Ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa
Ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Diego Mascarenhas

O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), afirmou nesta terça-feira, 9, que o novo capítulo da crise entre os Estados Unidos e o Brasil — com a possibilidade de aplicação de um tarifaço de 37,5% sobre produtos brasileiros — faz com que o país busque aproximação com outros parceiros econômicos de outras regiões, como a Europa e a China.

O petista se manifestou em discurso durante o lançamento da pedra fundamental da Windey Energy, no Polo Industrial de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O evento contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

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Na ocasião, ele voltou a pedir a parceria dos asiáticos para investir em setores nos quais a Bahia se destaca, a exemplo das energias renováveis.

Ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa
Ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Os Estados Unidos, que deveriam estar buscando uma maior integração com, principalmente, países da América Latina, vão tentando se impor pela força, pelo constrangimento, o que acelera, na minha opinião, a busca do Brasil por diversos parceiros da Europa, do Oriente

"E a China é um parceiro fundamental, na minha opinião, para acelerar essa integração. Então, eu gostaria de registrar aqui o meu pedido, que vocês pudessem também nos ajudar nesse processo de integração e que vocês, além desse investimento de reserva de energia, vocês olhassem toda a cadeia produtiva da energia. A Bahia tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a outros estados brasileiros. O Nordeste já tem, e a Bahia, em particular, possui um diferencial grande de custos e de oportunidades", completou o ex-ministro.

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Quem é a Windey Energy?

A Windey Energy está entre as maiores fabricantes mundiais de equipamentos para energia renovável. A unidade de Camaçari será a primeira fábrica brasileira de sistemas de armazenamento de energia em baterias.

Nesta etapa do projeto, a empresa chinesa prevê investimento de R$ 100 milhões nos próximos cinco anos, sendo cerca de R$ 30 milhões já no primeiro ano de implantação.

"Traidores da pátria"

No sábado, 6, durante discurso no Programa de Governo Participativo (PGP), no Piemonte Paraguaçu, Rui Costa (PT) subiu o tom contra a família Bolsonaro.

Ao comentar a movimentação encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, Rui acusou o clã de atuar para trapacear o Brasil, chamando o grupo de "traidores da pátria", assim como fez o presidente Lula (PT), durante discurso, no dia 2 deste mês, ao reagir ao novo tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

"Infelizmente, a gente vê traidores da pátria com mandato eletivo dizendo: quanto pior, melhor", disse Rui, que mencionou a polêmica envolvendo Flávio e o Pix.

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Tags

china EUA europa Rui Costa tarifaço

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