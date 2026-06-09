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INVESTIMENTO

Camaçari ganha 1ª fábrica de baterias com investimento de R$ 100 milhões

CEO da Windey Energy revelou motivo de escolher Bahia como polo da empresa

Leo Almeida e Gabriela Araújo
Por Leo Almeida e Gabriela Araújo
Empresa chinesa investirá R$ 100 milhões na Bahia
Empresa chinesa investirá R$ 100 milhões na Bahia - Foto: Windey | Divulgação

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tornou-se rota de investimentos, devido ao seu potencial industrial. A cidade ganhará, nos próximos anos, a primeira fábrica brasileira de sistemas de armazenamento de energia em baterias.

Na manhã desta terça-feira, 9, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao lado do CEO da Windey Energy, Ricardo Galvão, lança a pedra fundamental da empresa, isto representa um marco inicial para a construção de um equipamento.

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Escolha da Bahia teve "dedo" de Lula e coração baiano

Durante entrevista, Galvão explicou o motivo de ter escolhido a Bahia como o estado para instalar a empresa e relembrou uma brincadeira feita pelo presidente Lula (PT) na sua estadia na China.

“[...] Nós assinamos esse acordo lá na China, há mais ou menos um ano e meio, com o presidente Lula presente. Ele até brincou comigo: ‘Você tem um desafio a Bahia ou o Piauí’. O meu coração já tinha decidido. Eu sou baiano e tinha decidido que seria aqui”, disse ele, complementando:

“Mas é óbvio que a gente precisava mais do que isso. A gente precisava buscar a competência que a Bahia tem para a gente trazer essa fábrica para a Bahia. Nós conseguimos reunir aqui o apoio do governo, os incentivos que nós vamos ter, Camaçari esse polo fantástico”.

CEO da Windey, Ricardo Galvão
CEO da Windey, Ricardo Galvão - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Em 2025, a Windey inaugurou seu escritório nacional e um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria com o Senai Cimatec, em Salvador. Agora, avança para a etapa industrial com investimento estimado em R$ 100 milhões nos próximos cinco anos, com investimento de R$ 30 milhões já no primeiro ano.

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Bahia se consolida como polo de economia verde com novos investimentos

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Aécio Moreira, comentou sobre a interlocução entre as empresas e o governo da Bahia para a instalação de novos equipamentos no estado.

“O governo do estado lançou um programa de atrações de investimentos de energias renováveis que é coordenado hoje pela nossa empresa estatal chamada Bahia Investe. As próprias condições do estado já consolidam como polo trator [...]”, disse ele.

Em seguida, ele explicou o motivo de a Bahia ter se tornado o ‘polo trator’ das empresas chinesas.

“A Bahia já lidera a produção de energia renovável, somos líderes na produção de energia eólica, somos um dos estados que mais produz energia solar e temos também a grande capacidade de produzir parques hídricos”, contou ele.

“Com a chegada da Windey aqui em Camaçari, consolida não apenas a nossa liderança, mas coloca a Bahia como polo estratégico, de economia verde e como um vetor nesse sentido de energia renovável”, concluiu.

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Bahia camaçari fábrica de baterias

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