Gigante chinesa anuncia fábrica de R$ 100 milhões na Bahia

A Bahia foi escolhida para receber o mais novo investimento da chinesa Windey Energy no Brasil. A empresa anunciou a aplicação de R$ 100 milhões na implantação de sua primeira fábrica brasileira de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), que será instalada no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Com previsão de iniciar as operações no primeiro semestre de 2027, a unidade terá capacidade para produzir até 1,5 GWh por ano, fortalecendo a presença da companhia no país e ampliando a estrutura nacional voltada para soluções de armazenamento energético.

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Bahia ganha protagonismo na estratégia da empresa

O novo anúncio reforça a aposta da Windey no estado baiano. Em 2025, a companhia já havia estabelecido sua primeira base operacional no Brasil com a instalação de um escritório na Bahia. Agora, o grupo avança para uma etapa mais robusta, levando para Camaçari sua primeira operação industrial em território brasileiro.

A movimentação acontece em um momento considerado estratégico para o setor, impulsionado pelo avanço das discussões sobre armazenamento de energia e pela necessidade de ampliar a integração das fontes renováveis ao sistema elétrico nacional.

Leilões devem impulsionar mercado



A decisão da empresa ocorre poucos dias depois de o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgar as regras e o cronograma dos primeiros leilões brasileiros voltados para sistemas de armazenamento em baterias, previstos para dezembro deste ano.

Entre os certames programados está uma modalidade destinada a projetos com conteúdo nacional, cenário que abre espaço para fabricantes interessados em produzir equipamentos dentro do país.

Segundo a Windey, a estrutura física da futura fábrica já está disponível no Polo Industrial de Camaçari e passará por adequações para receber as linhas de montagem, integração, testes e comissionamento dos sistemas.

Certificação é vista como etapa estratégica

Além da instalação da unidade, a companhia também trabalha para obter o Credenciamento de Fornecedores Informatizado (CFI), mecanismo utilizado pelo BNDES para habilitar produtos ao Código Finame.

A certificação é considerada importante para ampliar as possibilidades de financiamento aos futuros clientes e também para atender aos critérios de nacionalização exigidos em parte dos leilões do setor.

Setor vive expectativa de crescimento

O investimento coloca a Bahia entre os estados que buscam atrair a nova cadeia produtiva brasileira de armazenamento de energia, considerada uma das apostas para aumentar a flexibilidade do sistema elétrico e fortalecer a participação das fontes renováveis, especialmente a energia eólica e solar.

“A definição dos primeiros leilões de armazenamento cria um sinal importante para o mercado e estimula investimentos industriais voltados à nacionalização da cadeia produtiva”, informou a empresa em comunicado sobre o projeto.

A expectativa é que os leilões previstos para dezembro acelerem a chegada de novos fornecedores ao mercado brasileiro e consolidem os sistemas de armazenamento em baterias como uma das principais apostas da próxima fase da transição energética no país.