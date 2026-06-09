"O pior poderia acontecer ali", diz João Roma sobre pane em voo

A pane na aeronave em que estava o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), na noite de segunda-feira, 8, continuou gerando grande comoção entre a cúpula da oposição.

A viagem até a cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, para agenda política, precisou ser adiada após problemas técnicos na aeronave em que estavam.

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O pré-candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma sintetizou a sensação como "terrível" e descreveu os momentos de tensão na aeronave.

"Ontem realmente foi um momento de grande tensão. Depois de transcorrido 20 minutos de voo, houve uma despressurizacao da cabine, caíram as máscaras e o avião deu uma embicada. O piloto teve que fazer uma descida brusca de 28 mil pés para 12 mil pés. Foi uma sensação terrível, de risco eminente, que o pior poderia acontecer na noite de ontem, mas graças a Deus o piloto conseguiu estabilizar a aeronave", disse ele em entrevista na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães.

"Retomamos em segurança e voltamos para Salvador. Quero agradecer a Deus e as mensagens de carinho, e na próxima quinta-feira, terá uma missa de ação de graças, em Salvador", continuou ele.

Além do pré-candidato ao governo do Estado da Bahia, estavam a bordo o pré-candidato ao Senado e ex-ministro João Roma (PL), a deputada federal Roberta Roma (PL), e o deputado estadual Nelson Leal.

Agenda na Bahia Farm Show

João Roma visita a Bahia Farm Show, que chega ao 2° dia de feira. Junto ao prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabás, ele destacou a potência de oportunidades com a BFS.

"Um dos principais eventos do agro do Brasil, que é a Bahia Farm Show, na 20ª edição esse ano. Isso representa tecnologia, inovação, superação, empreeendimento. Tudo isso estimula e fortalece do futuro da Bahia e do Brasil", continuou ele.