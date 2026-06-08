Jerônimo se solidariza com ACM Neto após pane em voo

Siga o A TARDE no Google

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou, em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 8, após a aeronave em que estava o pré-candidato a governador, ACM Neto (União Brasil), sofrer uma pane.

Na publicação, feita por escrito e em vídeo, Jerônimo frisa que a disputa política deve ser deixada de lado, priorizando o ser humano.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo ainda prestou solidariedade a Neto e os demais integrantes do voo, João Roma (PL), pré-candidato ao Senado, Roberta Roma (PL), deputada federal, Nelson Leal (PP), deputado estadual, e o senador Angelo Coronel (Republicanos).

"Graças a Deus, todos que estavam a bordo estão bem", destacou Jerônimo, que completou.

"Quem faz política sabe que estamos sujeitos aos riscos das viagens, e momentos como esse nos lembram que nossas vidas valem muito", pontuou.