POLÍTICA
Jerônimo se solidariza com ACM Neto após pane em voo
Governador se manifesta em publicação nas redes sociais
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou, em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 8, após a aeronave em que estava o pré-candidato a governador, ACM Neto (União Brasil), sofrer uma pane.
Na publicação, feita por escrito e em vídeo, Jerônimo frisa que a disputa política deve ser deixada de lado, priorizando o ser humano.
Jerônimo ainda prestou solidariedade a Neto e os demais integrantes do voo, João Roma (PL), pré-candidato ao Senado, Roberta Roma (PL), deputada federal, Nelson Leal (PP), deputado estadual, e o senador Angelo Coronel (Republicanos).
"Graças a Deus, todos que estavam a bordo estão bem", destacou Jerônimo, que completou.
"Quem faz política sabe que estamos sujeitos aos riscos das viagens, e momentos como esse nos lembram que nossas vidas valem muito", pontuou.
Solidarizo-me com ACM Neto, juntamente com João Roma, Roberta Roma e Nelson Leal, que passaram por um pouso forçado do avião em que estavam.— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) June 9, 2026
Graças a Deus, todos que estavam a bordo estão bem.
Quem faz política sabe que estamos sujeitos aos riscos das viagens, e momentos como… pic.twitter.com/Ml5C9a9U9H