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POLÍTICA

Jerônimo se solidariza com ACM Neto após pane em voo

Governador se manifesta em publicação nas redes sociais

Cássio Moreira
Por Cássio Moreira
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Jerônimo se solidariza com ACM Neto após pane em voo
Foto: Fotos: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou, em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 8, após a aeronave em que estava o pré-candidato a governador, ACM Neto (União Brasil), sofrer uma pane.

Na publicação, feita por escrito e em vídeo, Jerônimo frisa que a disputa política deve ser deixada de lado, priorizando o ser humano.

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Jerônimo ainda prestou solidariedade a Neto e os demais integrantes do voo, João Roma (PL), pré-candidato ao Senado, Roberta Roma (PL), deputada federal, Nelson Leal (PP), deputado estadual, e o senador Angelo Coronel (Republicanos).

"Graças a Deus, todos que estavam a bordo estão bem", destacou Jerônimo, que completou.

"Quem faz política sabe que estamos sujeitos aos riscos das viagens, e momentos como esse nos lembram que nossas vidas valem muito", pontuou.

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Tags

ACM Neto eleições 2024 Governadores Política Segurança aérea Solidariedade

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