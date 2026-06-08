Avião de ACM Neto perde altitude por problema técnico

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Um avião que transportava o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), sofreu um problema técnico nesta segunda-feira, 8.

Ele estava a caminho da cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, quando a aeronave sofreu uma despressurização.

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Além dele, estavam a bordo o pré-candidato ao Senado e ex-ministro João Roma (PL), a deputada federal Roberta Roma (PL), e o deputado estadual Nelson Leal.

Apesar do susto todos os passageiros estão bem.

Confira o pronunciamento de Neto após o ocorrido:

Presentes à bordo, o pré-candidato ao Senado João Roma e a deputada federal Roberta Roma informam que a situação provocou momentos de tensão e temor devido à despressurização e perda de altitude da avião. O senador Angelo Coronel e o deputado Nelson Leal também estavam a bordo.

"Por segurança, a aeronave retornou a Salvador. João e Roberta Roma agradecem as mensagens recebidas e comunicam que estão bem e em segurança, assim como todos os demais passageiros e tripulantes da aeronave, apesar do grande susto e dos momentos tensão", diz o casal Roma em nota.