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HOME > ELEIÇÕES

REFORÇA PARA A REELEIÇÃO

Baiano é escalado para fazer gestão das redes de Lula na campanha

Giácomo Degani se junta a equipe liderada por Nicole Briones e Ricardo Stuckert

Redação
Por Redação
O jornalista baiano Giácomo Degani.
O jornalista baiano Giácomo Degani. - Foto: Divulgação

O jornalista baiano Giácomo Degani foi escalado para reforçar a operação digital da campanha à reeleição do presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto.

Especialista em marketing, com mais de 15 anos de experiência, ele é formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). O comunicador atualmente é diretor de Marketing e Comunicação do ICL (Instituto Conhecimento Liberta) e do ICL Notícias.

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Ao longo da carreira, liderou equipes de comunicação em agências de publicidade, empresas de marketing digital, startups e campanhas políticas no Brasil e em outros países da América Latina.

No currículo, reúne trabalhos para clientes como em empresas e instituições como YouTube, Cencosud, Governo da Bahia, Eletrobras e Disney.

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Equipe de redes

Além de Degani, a operação digital de Lula contará com a jornalista e especialista em marketing digital Nicole Briones e com o fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert.

A ideia é que Nicole fique responsável pelas redes do PT, enquanto Degani assuma a gestão das redes da campanha.

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Tags

Campanha de Lula Giacomo Degani marketing político redes sociais

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