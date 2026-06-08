FALHA NA AERONAVE
ACM Neto fala sobre susto com pane em avião: “Gratidão a Deus”
Aeronave sofreu uma despressurização; ninguém ficou ferido
O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), se manifestou sobre o problema técnico sofrido pelo avião que o levava para uma agenda política no interior do estado nesta segunda-feira, 8.
Ele estava a caminho da cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, quando a aeronave sofreu uma despressurização.
Em uma publicação em suas redes sociais, ele agradeceu ao apoio recebido e relatou os momentos de tensão no voo.
“Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo. Houve um problema técnico durante o voo que nos levaria para uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornamos a Salvador em segurança. Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações”, escreveu o postulante ao Palácio de Ondina.
Além dele, estavam a bordo o pré-candidato ao Senado e ex-ministro João Roma (PL), a deputada federal Roberta Roma (PL), e o deputado estadual Nelson Leal. Apesar do susto todos os passageiros estão bem.