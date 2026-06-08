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FALHA NA AERONAVE

ACM Neto fala sobre susto com pane em avião: “Gratidão a Deus”

Aeronave sofreu uma despressurização; ninguém ficou ferido

Anderson Ramos
Por
ACM Neto falou sobre susto com pane em avião.
ACM Neto falou sobre susto com pane em avião. - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), se manifestou sobre o problema técnico sofrido pelo avião que o levava para uma agenda política no interior do estado nesta segunda-feira, 8.

Ele estava a caminho da cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, quando a aeronave sofreu uma despressurização.

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Em uma publicação em suas redes sociais, ele agradeceu ao apoio recebido e relatou os momentos de tensão no voo.

“Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo. Houve um problema técnico durante o voo que nos levaria para uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornamos a Salvador em segurança. Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações”, escreveu o postulante ao Palácio de Ondina.

Além dele, estavam a bordo o pré-candidato ao Senado e ex-ministro João Roma (PL), a deputada federal Roberta Roma (PL), e o deputado estadual Nelson Leal. Apesar do susto todos os passageiros estão bem.

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Tags

ACM Neto avião despressurização Governo da Bahia política baiana Segurança aérea

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