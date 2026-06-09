Caminhoneiro envolvido em tragédia com 16 mortos na Bahia será levado para presídio

A investigação sobre o acidente que deixou 16 mortos na BR-116, em Santa Teresinha, entrou em uma nova etapa com a transferência do motorista do caminhão envolvido na ocorrência para Feira de Santana. Tauan Felipe Reinert Carlos, de 25 anos, estava sob custódia no Conjunto Penal de Feira de Santana quando se envolveu em um acidente. Após o ocorrido, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu custodiado. Em seguida, a Justiça decretou sua prisão preventiva, e ele acabou sendo transferido para o Conjunto Penal da Mata Escura, em Salvador.

A prisão do caminhoneiro foi mantida após decisão da Justiça durante audiência de custódia realizada na segunda-feira, 1º. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, e ele passou a responder por homicídio com dolo eventual, entendimento aplicado quando se considera que o condutor assumiu o risco de produzir o resultado.

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Ao prestar depoimento, Tauan rebateu a suspeita de que teria cruzado para a pista oposta. Segundo ele, o veículo trafegava em baixa velocidade em um trecho de serra e próximo ao acostamento no momento da colisão.

Falha em equipamento é um dos focos da apuração

Enquanto a responsabilidade pelo acidente é analisada, um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a situação do cronotacógrafo instalado no caminhão.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o equipamento apresentava problemas que impediram a recuperação de informações consideradas essenciais para a reconstrução dos momentos que antecederam a batida. Entre os dados comprometidos estão a velocidade do veículo, o percurso realizado e o tempo de direção do motorista.

Outro elemento identificado durante as diligências foi a presença de nove gramas de maconha no interior do caminhão. Apesar da apreensão, as autoridades ainda não confirmaram qualquer relação entre a substância e a condução do veículo no dia do acidente.

Destinos diferentes, encontro fatal

O caminhão havia saído de Juazeiro com destino ao Rio de Janeiro. No sentido oposto, uma van seguia de Amargosa para Salvador. Os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal em um trecho de pista simples da rodovia.

O impacto provocou a morte de 16 ocupantes da van e deixou outras quatro pessoas feridas.

As vítimas voltavam para casa após participarem de uma festa de aniversário em Amargosa. A aniversariante não estava entre os passageiros, mas diversos familiares embarcaram na viagem.

A tragédia atingiu várias gerações da mesma família. Entre os mortos estão pai, madrasta, tios e primos da aniversariante, além de três crianças.

Os sobreviventes foram levados para unidades de saúde da região, e dois deles precisaram ser submetidos a procedimentos cirúrgicos.