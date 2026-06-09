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MOTORISTA INDICIADO

Drogas, contramão e falhas no veículo: inquérito detalha acidente com 16 mortos na Bahia

Polícia Civil concluiu inquérito sobre o acidente e inidiciou motorista por homicídio doloso

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Drogas, contramão e falhas no veículo: inquérito detalha acidente com 16 mortos na Bahia
Foto: Divulgação PRF

A Polícia Civil da Bahia concluiu, nesta terça-feira, 9, o inquérito que apura o acidente envolvendo uma van e um caminhão que provocou a morte de 16 pessoas e deixou três feridos na BR-116, em um trecho do município de Santa Terezinha, ocorrido em 31 de maio.

Com base nas evidências reunidas durante a investigação, a polícia constatou que o caminhão trafegava na contramão quando colidiu frontalmente com a van e indiciou motorista Tauan Felipe Reinert Carlos, de 25 anos. O investigado, foi transferido para o Conjunto Penal da Mata Escura, em Salvador.

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Detalhes do inquérito

Além do constatar que o caminhão trafegava na contramão, a Polícia Civil revelou que existiram outras falhas:

  • motorista trafegava acima da velocidade máxima permitida;
  • veiculo com dois pneus traseiros desgastados;
  • motorista não comprovou o cumprimento do descanso obrigatório previsto na legislação vigente;
  • durante a ocorrência, foi encontrada maconha na mochila do suspeito;

Após conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público da Bahia.

Condução

As investigações conduzidas pela Delegacia Territorial (DT/Santa Terezinha), vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), resultaram inicialmente na prisão em flagrante do acusado logo após o acidente, posteriormente convertida em prisão preventiva.

O suspeito permaneceu custodiado em uma unidade prisional de Feira de Santana e, em seguida foi tranferido para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, onde segue à disposição do Poder Judiciário.

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Tags

acidente br-116 Polícia Civil Santa Terezinha

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