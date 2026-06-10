Mais de 50 mil figurinhas falsas são apreendidas às vésperas da Copa

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Às vésperas da Copa do Mundo, figurinhas, álbuns e camisas da Seleção Brasileiras suspeitos de falsificação foram apreendidos pela Polícia Civil. A operação ocorreu nesta terça-feira, 9, em bairros de comércio popular de São Paulo.

Quatro pessoas flagradas nos locais vão responder por crime contra a propriedade industrial. Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram a ação, através da coordenação da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada no combate à pirataria.

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Segundo o órgão, no total, foram apreendidos:

50 mil figurinhas;

1.039 camisetas da Seleção Brasileira;

1 mil álbuns.

Foram alvos da operação estabelecimentos localizados na Avenida Rangel Pestana, no Brás, e nas ruas Vautier e Alexandrino Pedroso, no Canindé. Todo o material apreendido será encaminhado para perícia.

Camisas apreendidas - Foto: Divilgação/Polícia Civil

Apreensão de figurinhas

O Deic afirma que as fiscalizações foram intensificadas devido à proximidade da Copa do Mundo, que terá início nesta quinta-feira, 11. No período, cresce a procura e venda de figurinhas, álbuns e artigos esportivos ligados à competição.

No fim de maio, policiais apreenderam cerca de 85 mil figurinhas e álbuns falsificados em São Paulo. Na ocasião, também foram localizadas aproximadamente 2 mil camisas ilegais de seleções nacionais.

Anteriormente, cinco pessoas foram presas em flagrante com base na Lei Geral do Esporte, que é o marco legal que unifica, moderniza e regulamenta o ecossistema esportivo brasileiro.