POLÍCIA
Mais de 50 mil figurinhas falsas são apreendidas às vésperas da Copa
Álbuns e camisas ilegais também foram localizados durante a operação
Às vésperas da Copa do Mundo, figurinhas, álbuns e camisas da Seleção Brasileiras suspeitos de falsificação foram apreendidos pela Polícia Civil. A operação ocorreu nesta terça-feira, 9, em bairros de comércio popular de São Paulo.
Quatro pessoas flagradas nos locais vão responder por crime contra a propriedade industrial. Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram a ação, através da coordenação da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada no combate à pirataria.
Segundo o órgão, no total, foram apreendidos:
- 50 mil figurinhas;
- 1.039 camisetas da Seleção Brasileira;
- 1 mil álbuns.
Foram alvos da operação estabelecimentos localizados na Avenida Rangel Pestana, no Brás, e nas ruas Vautier e Alexandrino Pedroso, no Canindé. Todo o material apreendido será encaminhado para perícia.
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Apreensão de figurinhas
O Deic afirma que as fiscalizações foram intensificadas devido à proximidade da Copa do Mundo, que terá início nesta quinta-feira, 11. No período, cresce a procura e venda de figurinhas, álbuns e artigos esportivos ligados à competição.
No fim de maio, policiais apreenderam cerca de 85 mil figurinhas e álbuns falsificados em São Paulo. Na ocasião, também foram localizadas aproximadamente 2 mil camisas ilegais de seleções nacionais.
Anteriormente, cinco pessoas foram presas em flagrante com base na Lei Geral do Esporte, que é o marco legal que unifica, moderniza e regulamenta o ecossistema esportivo brasileiro.