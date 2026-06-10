Infestação de insetos em cidade da Bahia assusta moradores; entenda motivo

O aumento da presença de marimbondos, vespas e até abelhas em áreas urbanas de Vitória da Conquista tem despertado a atenção de moradores em diferentes regiões da cidade. Nas últimas semanas, relatos sobre a concentração desses insetos em residências, condomínios e outros imóveis passaram a se multiplicar nas redes sociais e em grupos comunitários.

Embora não exista confirmação oficial de uma infestação generalizada, a frequência das ocorrências tem gerado preocupação, sobretudo entre famílias com crianças, idosos, pessoas alérgicas e proprietários de animais domésticos. Em muitos casos, os insetos são vistos agrupados em paredes, telhados, forros, garagens e beirais de construções.

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Diante da situação, a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Saúde, orientou a população a adotar medidas preventivas. Entre as recomendações estão manter portas e janelas fechadas quando houver insetos nas proximidades e procurar atendimento médico caso ocorram ferroadas ou reações adversas. Outra orientação é evitar esmagar os animais, já que isso pode atrair mais vespas para o mesmo local.

Os registros são mais frequentes no bairro Candeias, embora moradores de outras localidades também tenham relatado o problema. As vespas costumam formar colônias e construir ninhos em locais protegidos, o que favorece sua instalação em estruturas urbanas.

Apesar do receio provocado pelas picadas, que podem causar dor intensa e desencadear reações alérgicas, especialistas destacam que esses insetos desempenham funções importantes para o equilíbrio ambiental. Além de contribuírem para a polinização, eles ajudam no controle natural de espécies consideradas pragas.

Tradicionalmente, o aumento da população de vespas é observado durante a primavera. Neste ano, porém, o fenômeno tem chamado atenção por ocorrer com maior intensidade no outono. Entre as hipóteses levantadas por especialistas está a influência das chuvas registradas nos últimos meses, que podem ter favorecido a divisão das colônias e estimulado o deslocamento dos insetos para áreas urbanizadas.

O que fazer ao encontrar vespas

Orientações para evitar acidentes

Mantenha distância dos insetos e evite movimentos bruscos próximos a colônias ou enxames.

Não tente remover ninhos por conta própria, especialmente quando estiverem em telhados, forros ou locais de difícil acesso.

Mantenha portas e janelas fechadas caso haja grande concentração de insetos na área.

Evite esmagar vespas ou marimbondos, pois isso pode atrair outros indivíduos para o local.

Supervisione crianças e animais de estimação em áreas onde os insetos tenham sido avistados.

Caso seja necessário permanecer em locais com presença desses animais, utilize roupas que cubram braços e pernas.

Como agir em caso de picada

Lave a região atingida com água e sabão.

Faça compressas frias para ajudar a aliviar a dor e o inchaço.

Evite coçar o local para reduzir o risco de irritação ou infecção.

Observe o surgimento de sintomas como falta de ar, inchaço no rosto, língua ou garganta, tontura e mal-estar intenso.

Pessoas com histórico de alergia a picadas de insetos devem procurar atendimento médico imediatamente.

Em casos de reação grave, o atendimento de urgência deve ser acionado o mais rápido possível.

Quando buscar ajuda especializada