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MOBILIDADE

VLT de Salvador: CTB divulga lista de aprovados em seleção

Convocados deverão apresentar documentos solicitados nos dias 15 e 16 de junho

Yuri Abreu
Por
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador - Foto: Joá Souza | GOVBA

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) publicou, nesta quarta-feira, 10, a relação provisória dos candidatos habilitados na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado para um oferecimento de vagas imediatas.

A seleção visa à contratação temporária de profissionais de nível médio para compor a equipe que atuará na fase de operação assistida do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana.

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A listagem oficial foi veiculada no Diário Oficial do Estado (DOE) e já se encontra disponível para consulta pública na página eletrônica da companhia, acompanhada pelo cronograma atualizado com os prazos retificados para as fases subsequentes do certame de recrutamento. Clique aqui e aqui para conferir.

Recursos

De acordo com as normas regimentais fixadas no edital de abertura, os candidatos que discordarem do resultado preliminar ou identificarem alguma inconsistência em suas notas poderão interpor recurso administrativo já a partir de hoje até o final de quinta-feira, 11.

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Após o julgamento das contestações, a comissão organizadora divulgará o resultado definitivo dessa etapa e publicará, no próximo sábado, 13, o edital de convocação para a entrega da documentação comprobatória da análise curricular.

Os convocados deverão apresentar os certificados de escolaridade e títulos de experiência profissional nos dias 15 e 16 de junho.

Vagas

A seleção pública unificada oferece um total de 23 vagas imediatas, divididas entre as funções de:

  • Auxiliar Operacional;
  • Assistente Controlador de Movimento;
  • Assistente Condutor.

O preenchimento dessas funções técnicas faz parte do plano do governo estadual para estruturar o corpo de funcionários que monitorará os primeiros testes do modal.

A CTB orienta os concorrentes a acompanharem as publicações no Diário Oficial para evitar a perda de prazos de entrega dos documentos de habilitação.

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CTB Mobilidade Urbana Salvador VLT

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