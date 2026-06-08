SALVADOR
VLT pode impulsionar turismo e economia de Salvador, diz vereador
Veículo passa por trajetos populares da capital
A implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador pode ir além da mobilidade urbana e se tornar um importante instrumento de desenvolvimento econômico e turístico.
Segundo avaliação do presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal, vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), a integração do projeto com ações voltadas à valorização do comércio, da cultura e da economia do mar podem ampliar o potencial da capital.
"O VLT não deve ser encarado apenas como uma obra de mobilidade. Ele pode se transformar em um importante corredor de desenvolvimento, criando novas oportunidades para o comércio, valorizando equipamentos históricos e ampliando o potencial turístico de Salvador", destaca.
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O vereador ainda defende que o novo projeto fortalecerá mercados públicos e espaços culturais localizados ao longo do trajeto, como a Feira de São Joaquim, o futuro Mercado São Braz, em Plataforma, e outros espaços populares.
Estruturas náuticas
Autor do Projeto de Indicação nº 175/2026, João Cláudio Bacelar propôs ao Governo da Bahia a implantação de estruturas náuticas nas áreas impactadas pelas obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana.
A medida sugere a incorporação dos seguintes equipamentos em prol da economia do mar. Entre eles, destacam-se:
- Rampas públicas de acesso para pequenas embarcações e jet skis;
- Guarderias para caiaques, canoas, botes e outras embarcações de pequeno porte;
- Estruturas de apoio às atividades marítimas desenvolvidas na região.
"O Subúrbio tem uma relação histórica com o mar. Aproveitar as obras do VLT para implantar estruturas de acesso e apoio às atividades náuticas é pensar o desenvolvimento de forma integrada, gerando oportunidades para quem vive e trabalha na região", afirma o vereador.