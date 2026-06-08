VLT pode impulsionar turismo e economia de Salvador, diz vereador

Siga o A TARDE no Google

A implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador pode ir além da mobilidade urbana e se tornar um importante instrumento de desenvolvimento econômico e turístico.

Segundo avaliação do presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal, vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), a integração do projeto com ações voltadas à valorização do comércio, da cultura e da economia do mar podem ampliar o potencial da capital.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O VLT não deve ser encarado apenas como uma obra de mobilidade. Ele pode se transformar em um importante corredor de desenvolvimento, criando novas oportunidades para o comércio, valorizando equipamentos históricos e ampliando o potencial turístico de Salvador", destaca.

O vereador ainda defende que o novo projeto fortalecerá mercados públicos e espaços culturais localizados ao longo do trajeto, como a Feira de São Joaquim, o futuro Mercado São Braz, em Plataforma, e outros espaços populares.

Estruturas náuticas

Autor do Projeto de Indicação nº 175/2026, João Cláudio Bacelar propôs ao Governo da Bahia a implantação de estruturas náuticas nas áreas impactadas pelas obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana.

A medida sugere a incorporação dos seguintes equipamentos em prol da economia do mar. Entre eles, destacam-se:



Rampas públicas de acesso para pequenas embarcações e jet skis;

Guarderias para caiaques, canoas, botes e outras embarcações de pequeno porte;

Estruturas de apoio às atividades marítimas desenvolvidas na região.

"O Subúrbio tem uma relação histórica com o mar. Aproveitar as obras do VLT para implantar estruturas de acesso e apoio às atividades náuticas é pensar o desenvolvimento de forma integrada, gerando oportunidades para quem vive e trabalha na região", afirma o vereador.