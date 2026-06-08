Bolso cheio! Salvador antecipa pagamento do salário de junho

Siga o A TARDE no Google

Além do feriadão de cinco dias, os servidores da Prefeitura de Salvador vão contar com dinheiro no bolso para curtir o São João. O anúncio da gestão municipal foi feito nesta segunda-feira, 8.

Conforme o Palácio Thomé de Souza, o salário será pago no dia 19 de junho. Durante o anúncio do pacote, o prefeito Bruno Reis (União) disse que a medida tem como objetivo valorizar o funcionalismo da capital baiana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O São João é uma das tradições mais fortes da nossa cultura e da identidade do povo baiano. Sabemos que muitos servidores têm familiares no interior e aproveitam esse período para reencontrar parentes, celebrar e manter vivas as tradições juninas", afirmou o gestor.

"Por isso, decidimos antecipar o pagamento dos salários e conceder ponto facultativo, permitindo que eles possam aproveitar esse momento com mais tranquilidade e segurança”, completou.

Feriadão de 5 dias

Os servidores de Salvador vão poder curtir um feriadão de cinco dias no período do São João, entre 20 e 24 de junho. O anúncio foi feito pela Prefeitura da capital baiana, nesta segunda-feira, 8.

De acordo com a gestão municipal, as atividades serão suspensas no dia 22, uma segunda-feira. Na terça-feira, 23, será decretado ponto facultativo e, na quarta-feira, 24, será dia do feriado de São João. Se for contabilizado o final de semana anterior, com os dias 20 e 21 de junho, chega-se aos cinco dias de feriadão.

As atividades normais no funcionalismo público em geral serão retomadas na quinta-feira, 25.