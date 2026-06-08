SALVADOR
Salvador segue com tempo estável e chuvas isoladas ao longo da semana
Até o domingo, 14, as chances de chuva são de até 50% e a temperatura varia entre 20°C a 31°C
Salvador segue com tempo estável ao longo da semana, devido à presença de uma massa de ar quente e seca. No entanto, de acordo com um levantamento realizado pela Defesa Civil (Codesal), em alguns momentos do dia, a atuação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste favorecerá a ocorrência de chuvas fracas, por vezes moderadas.
Nesta segunda-feira, 8, o céu vai de nublado a parcialmente nublado. Até o domingo, 14, as chances de chuva são de até 50% e a temperatura varia entre 20°C a 31°C.
Confira a previsão do tempo detalhada:
Segunda-feira, 8
- Chance de chuva: 40%
- Ventos: 20 km/h (moderado)
- Temperatura: 20°C a 29°C
Terça-feira, 9
- Chance de chuva: 40%
- Ventos: 19 km/h (fraco)
- Temperatura: 20°C a 29°C
Quarta-feira, 10
- Chance de chuva: 20%
- Ventos: 17 km/h (fraco)
- Temperatura: 20°C a 30°C
Quinta-feira, 11
- Chance de chuva: 20%
- Ventos: 20 km/h (moderado)
- Temperatura: 20°C a 31°C
Sexta-feira, 12
- Chance de chuva: 50%
- Ventos: 20 km/h (moderado)
- Temperatura: 20°C a 30°C
Sábado, 13
- Chance de chuva: 50%
- Ventos: 24 km/h (moderado)
- Temperatura: 20°C a 31°C
Domingo, 14
- Chance de chuva: 30%
- Ventos: 20 km/h (moderado)
- Temperatura: 20°C a 31°C
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Confira os acumulados de chuva dos últimos dias
Maiores volumes de chuva registrados nas últimas 24h
- Ilha de Maré – 8,4 mm
- Barro Duro (Fundac) – 6,0 mm
- Barra (Vila Naval) – 5,4 mm
- Nova Esperança – 3,2 mm
- Imbuí – 3,2 mm
- Sussuarana – 2,8 mm
- Arenoso – 2,8 mm
- Boca do Rio – 2,6 mm
- Coutos (Escolab) – 2,4 mm
- Engenho Velho de Brotas – 2,2 mm
- Acumulado nas últimas 72 horas
Localidades com maiores índices de chuva:
- Boa Vista de São Caetano – 38,0 mm
- Bom Juá – 33,6 mm
- São Caetano – 32,5 mm
- São Gonçalo – 31,6 mm
- Caixa D'Água – 30,0 mm
- Stiep – 28,8 mm
- Pituba (Parque da Cidade) – 28,6 mm
- Ilha de Maré – 28,6 mm
- Caminho das Árvores – 28,4 mm
- Pau Miúdo – 27,8 mm
Acumulado nas últimas 96 horas
- Mirante de Periperi – 54,0 mm
- Boa Vista de São Caetano – 50,8 mm
- Valéria – 48,2 mm
- Valéria (Embasa) – 48,0 mm
- Bom Juá – 46,8 mm
- São Marcos (Baixa de Santa Rita) – 45,4 mm
- São Caetano – 45,1 mm
- Dom Avelar – 44,6 mm
- São Rafael – 42,2 mm
- São Gonçalo – 42,0 mm
Acumulado do mês de junho
- Barra (Vila Naval) – 204,2 mm
- Massaranduba – 204,2 mm
- Santa Luzia – 180,2 mm
- Boa Vista de São Caetano – 176,4 mm
- Cidade Baixa (Monte Serrat) – 169,4 mm
- São Caetano – 162,1 mm
- Ondina – 161,6 mm
- Dom Avelar – 156,0 mm
- Rio Vermelho – 154,8 mm
- Bom Juá – 152,2 mm
Comparativo com a média histórica
- Normal climatológica de junho: 237,6 mm
- Acumulado em Ondina no mês: 161,6 mm.