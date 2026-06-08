Salvador segue com tempo estável e chuvas isoladas ao longo da semana

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Salvador segue com tempo estável ao longo da semana, devido à presença de uma massa de ar quente e seca. No entanto, de acordo com um levantamento realizado pela Defesa Civil (Codesal), em alguns momentos do dia, a atuação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste favorecerá a ocorrência de chuvas fracas, por vezes moderadas.

Nesta segunda-feira, 8, o céu vai de nublado a parcialmente nublado. Até o domingo, 14, as chances de chuva são de até 50% e a temperatura varia entre 20°C a 31°C.

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Confira a previsão do tempo detalhada:

Segunda-feira, 8

Chance de chuva: 40%

Ventos: 20 km/h (moderado)

Temperatura: 20°C a 29°C

Terça-feira, 9

Chance de chuva: 40%

Ventos: 19 km/h (fraco)

Temperatura: 20°C a 29°C

Quarta-feira, 10

Chance de chuva: 20%

Ventos: 17 km/h (fraco)

Temperatura: 20°C a 30°C

Quinta-feira, 11

Chance de chuva: 20%

Ventos: 20 km/h (moderado)

Temperatura: 20°C a 31°C

Sexta-feira, 12

Chance de chuva: 50%

Ventos: 20 km/h (moderado)

Temperatura: 20°C a 30°C

Sábado, 13

Chance de chuva: 50%

Ventos: 24 km/h (moderado)

Temperatura: 20°C a 31°C

Domingo, 14

Chance de chuva: 30%

Ventos: 20 km/h (moderado)

Temperatura: 20°C a 31°C

Confira os acumulados de chuva dos últimos dias

Maiores volumes de chuva registrados nas últimas 24h

Ilha de Maré – 8,4 mm

Barro Duro (Fundac) – 6,0 mm

Barra (Vila Naval) – 5,4 mm

Nova Esperança – 3,2 mm

Imbuí – 3,2 mm

Sussuarana – 2,8 mm

Arenoso – 2,8 mm

Boca do Rio – 2,6 mm

Coutos (Escolab) – 2,4 mm

Engenho Velho de Brotas – 2,2 mm

Acumulado nas últimas 72 horas

Localidades com maiores índices de chuva:

Boa Vista de São Caetano – 38,0 mm

Bom Juá – 33,6 mm

São Caetano – 32,5 mm

São Gonçalo – 31,6 mm

Caixa D'Água – 30,0 mm

Stiep – 28,8 mm

Pituba (Parque da Cidade) – 28,6 mm

Ilha de Maré – 28,6 mm

Caminho das Árvores – 28,4 mm

Pau Miúdo – 27,8 mm

Acumulado nas últimas 96 horas

Mirante de Periperi – 54,0 mm

Boa Vista de São Caetano – 50,8 mm

Valéria – 48,2 mm

Valéria (Embasa) – 48,0 mm

Bom Juá – 46,8 mm

São Marcos (Baixa de Santa Rita) – 45,4 mm

São Caetano – 45,1 mm

Dom Avelar – 44,6 mm

São Rafael – 42,2 mm

São Gonçalo – 42,0 mm

Acumulado do mês de junho

Barra (Vila Naval) – 204,2 mm

Massaranduba – 204,2 mm

Santa Luzia – 180,2 mm

Boa Vista de São Caetano – 176,4 mm

Cidade Baixa (Monte Serrat) – 169,4 mm

São Caetano – 162,1 mm

Ondina – 161,6 mm

Dom Avelar – 156,0 mm

Rio Vermelho – 154,8 mm

Bom Juá – 152,2 mm

Comparativo com a média histórica