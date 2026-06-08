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SALVADOR

Salvador segue com tempo estável e chuvas isoladas ao longo da semana

Até o domingo, 14, as chances de chuva são de até 50% e a temperatura varia entre 20°C a 31°C

Luiza Nascimento
Por
Codesal alerta para continuidade das chuvas
Codesal alerta para continuidade das chuvas - Foto: Shirley Stolze / Ag. A Tarde

Salvador segue com tempo estável ao longo da semana, devido à presença de uma massa de ar quente e seca. No entanto, de acordo com um levantamento realizado pela Defesa Civil (Codesal), em alguns momentos do dia, a atuação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste favorecerá a ocorrência de chuvas fracas, por vezes moderadas.

Nesta segunda-feira, 8, o céu vai de nublado a parcialmente nublado. Até o domingo, 14, as chances de chuva são de até 50% e a temperatura varia entre 20°C a 31°C.

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Confira a previsão do tempo detalhada:

Segunda-feira, 8

  • Chance de chuva: 40%
  • Ventos: 20 km/h (moderado)
  • Temperatura: 20°C a 29°C

Terça-feira, 9

  • Chance de chuva: 40%
  • Ventos: 19 km/h (fraco)
  • Temperatura: 20°C a 29°C

Quarta-feira, 10

  • Chance de chuva: 20%
  • Ventos: 17 km/h (fraco)
  • Temperatura: 20°C a 30°C

Quinta-feira, 11

  • Chance de chuva: 20%
  • Ventos: 20 km/h (moderado)
  • Temperatura: 20°C a 31°C

Sexta-feira, 12

  • Chance de chuva: 50%
  • Ventos: 20 km/h (moderado)
  • Temperatura: 20°C a 30°C

Sábado, 13

  • Chance de chuva: 50%
  • Ventos: 24 km/h (moderado)
  • Temperatura: 20°C a 31°C

Domingo, 14

  • Chance de chuva: 30%
  • Ventos: 20 km/h (moderado)
  • Temperatura: 20°C a 31°C

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Confira os acumulados de chuva dos últimos dias

Maiores volumes de chuva registrados nas últimas 24h

  • Ilha de Maré – 8,4 mm
  • Barro Duro (Fundac) – 6,0 mm
  • Barra (Vila Naval) – 5,4 mm
  • Nova Esperança – 3,2 mm
  • Imbuí – 3,2 mm
  • Sussuarana – 2,8 mm
  • Arenoso – 2,8 mm
  • Boca do Rio – 2,6 mm
  • Coutos (Escolab) – 2,4 mm
  • Engenho Velho de Brotas – 2,2 mm
  • Acumulado nas últimas 72 horas

Localidades com maiores índices de chuva:

  • Boa Vista de São Caetano – 38,0 mm
  • Bom Juá – 33,6 mm
  • São Caetano – 32,5 mm
  • São Gonçalo – 31,6 mm
  • Caixa D'Água – 30,0 mm
  • Stiep – 28,8 mm
  • Pituba (Parque da Cidade) – 28,6 mm
  • Ilha de Maré – 28,6 mm
  • Caminho das Árvores – 28,4 mm
  • Pau Miúdo – 27,8 mm

Acumulado nas últimas 96 horas

  • Mirante de Periperi – 54,0 mm
  • Boa Vista de São Caetano – 50,8 mm
  • Valéria – 48,2 mm
  • Valéria (Embasa) – 48,0 mm
  • Bom Juá – 46,8 mm
  • São Marcos (Baixa de Santa Rita) – 45,4 mm
  • São Caetano – 45,1 mm
  • Dom Avelar – 44,6 mm
  • São Rafael – 42,2 mm
  • São Gonçalo – 42,0 mm

Acumulado do mês de junho

  • Barra (Vila Naval) – 204,2 mm
  • Massaranduba – 204,2 mm
  • Santa Luzia – 180,2 mm
  • Boa Vista de São Caetano – 176,4 mm
  • Cidade Baixa (Monte Serrat) – 169,4 mm
  • São Caetano – 162,1 mm
  • Ondina – 161,6 mm
  • Dom Avelar – 156,0 mm
  • Rio Vermelho – 154,8 mm
  • Bom Juá – 152,2 mm

Comparativo com a média histórica

  • Normal climatológica de junho: 237,6 mm
  • Acumulado em Ondina no mês: 161,6 mm.
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Chuva previsão do tempo Salvador

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