Mortes violentas caem 20% na Bahia em 2026; Salvador se destaca

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A Bahia registrou queda de 20,3% em mortes violentas entre janeiro e maio de 2026. O cálculo considera crimes como homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte.

Não contabilizaram crimes violentos Senhor do Bonfim, São Sebastião do Passé, Acajutiba, Nova Soure e Igrapiúna. No entanto, Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Camaçari, Eunápolis e Jequié também estão entre os destaques nos municípios com maiores reduções.

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“A integração entre as Forças Policiais, atuando orientadas pela inteligência, garantido um combate permanente contra as facções, além das ações transversais do Programa Bahia Pela Paz foram fundamentais neste processo contínuo de diminuição das mortes violentas”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Veja destaques em redução:

Senhor do Bonfim: 100%;

São Sebastião do Passé: 100%;

Acajutiba: 100%;

Nova Soure: 100%;

Igrapiúna: 100%;

Eunápolis: 58%;

Juazeiro: 49%;

Camaçari: 41,8%;

Salvador: 30,7%;

Jequié: 28,6%;

Feira de Santana: 12,9%.

Completam a lista das 30 cidades baianas com maiores quedas de mortes violentas em 2026, Dias D’Ávila, Paulo Afonso, Santo Amaro, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Ibotirama, Camamu, Valença, Ilhéus, Candeias, Alcobaça, Cachoeira, Iaçu, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Capim Grosso, Coaraci, Correntina e Serrinha.