POLÍCIA
Pai espanca filha de 12 anos até a morte após ver conversa com garoto
Olga Beatriz Santos da Silva foi encontrada desacordada dentro da residência
Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na noite de domingo, 7, suspeito de espancar até a morte a própria filha, de 12 anos, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, as agressões teriam sido motivadas após o pai ter acesso a uma conversa da adolescente com um menino em uma rede social.
A vítima, identificada como Olga Beatriz Santos da Silva, foi encontrada desacordada dentro da residência da família, no bairro Serra Dourada. Ela chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Verdão, em Cuiabá, mas já estava sem sinais vitais. A equipe médica constatou o óbito e verificou diversas lesões compatíveis com espancamento.
De acordo com a investigação, a mãe da menina foi até a casa do ex-companheiro no fim da tarde para buscar a filha. Após insistir para que ele abrisse o portão, ouviu que a adolescente não estava no local e teria ido para a casa de uma vizinha. Desconfiada das versões apresentadas pelo homem, ela entrou no imóvel e encontrou a filha desacordada em um dos quartos, com marcas de agressão pelo corpo.
Com a ajuda de uma amiga, a mulher socorreu a adolescente até a unidade de saúde, onde a morte foi confirmada.
Após o crime, o suspeito deixou a residência, mas se apresentou posteriormente em uma delegacia de Várzea Grande. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante por feminicídio. A polícia também solicitou a conversão da prisão para preventiva.
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Segundo o delegado Nilson Farias, responsável pelo caso, as primeiras informações apontam que a sequência de agressões começou após o pai acessar mensagens trocadas pela filha com um garoto nas redes sociais.
A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do crime, o horário exato das agressões e possíveis antecedentes de violência. Testemunhas serão ouvidas e os laudos periciais devem auxiliar no esclarecimento do caso.