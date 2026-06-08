Pai espanca filha de 12 anos até a morte após ver conversa com garoto

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na noite de domingo, 7, suspeito de espancar até a morte a própria filha, de 12 anos, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, as agressões teriam sido motivadas após o pai ter acesso a uma conversa da adolescente com um menino em uma rede social.

A vítima, identificada como Olga Beatriz Santos da Silva, foi encontrada desacordada dentro da residência da família, no bairro Serra Dourada. Ela chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Verdão, em Cuiabá, mas já estava sem sinais vitais. A equipe médica constatou o óbito e verificou diversas lesões compatíveis com espancamento.

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De acordo com a investigação, a mãe da menina foi até a casa do ex-companheiro no fim da tarde para buscar a filha. Após insistir para que ele abrisse o portão, ouviu que a adolescente não estava no local e teria ido para a casa de uma vizinha. Desconfiada das versões apresentadas pelo homem, ela entrou no imóvel e encontrou a filha desacordada em um dos quartos, com marcas de agressão pelo corpo.

Com a ajuda de uma amiga, a mulher socorreu a adolescente até a unidade de saúde, onde a morte foi confirmada.

Após o crime, o suspeito deixou a residência, mas se apresentou posteriormente em uma delegacia de Várzea Grande. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante por feminicídio. A polícia também solicitou a conversão da prisão para preventiva.

Segundo o delegado Nilson Farias, responsável pelo caso, as primeiras informações apontam que a sequência de agressões começou após o pai acessar mensagens trocadas pela filha com um garoto nas redes sociais.

A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do crime, o horário exato das agressões e possíveis antecedentes de violência. Testemunhas serão ouvidas e os laudos periciais devem auxiliar no esclarecimento do caso.