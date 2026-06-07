Homem suspeito de abuso sexual contra duas crianças é preso na Bahia

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Um homem de 45 anos investigado por estupro de vulnerável foi preso neste sábado, 6, durante uma ação da Polícia Civil da Bahia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em uma fazenda localizada na zona rural de Ribeira do Amparo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido no mês de maio, no município de Tucano, cidade onde residem tanto as vítimas quanto o suspeito.

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Investigação

As investigações começaram após duas crianças, de 8 e 9 anos, serem atendidas em uma unidade hospitalar. Durante o atendimento, foram identificados indícios que levaram à apuração do caso.

Com o avanço das diligências, equipes da Delegacia Territorial de Tucano, com apoio da Guarda Civil Municipal, localizaram o investigado e efetuaram a prisão.

Após ser submetido aos procedimentos legais, o suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.