ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Homem suspeito de abuso sexual contra duas crianças é preso na Bahia
Crime teria ocorrido no mês de maio, na mesma cidade onde residem as vítimas
Um homem de 45 anos investigado por estupro de vulnerável foi preso neste sábado, 6, durante uma ação da Polícia Civil da Bahia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em uma fazenda localizada na zona rural de Ribeira do Amparo.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido no mês de maio, no município de Tucano, cidade onde residem tanto as vítimas quanto o suspeito.
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Investigação
As investigações começaram após duas crianças, de 8 e 9 anos, serem atendidas em uma unidade hospitalar. Durante o atendimento, foram identificados indícios que levaram à apuração do caso.
Com o avanço das diligências, equipes da Delegacia Territorial de Tucano, com apoio da Guarda Civil Municipal, localizaram o investigado e efetuaram a prisão.
Após ser submetido aos procedimentos legais, o suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.