POLÍCIA
Filha chama a polícia após ver pai matar a mãe dentro de casa
Sebastião Rogério Ventura Costa foi preso em flagrante e responderá por feminicídio
Uma adolescente de 15 anos acionou a polícia após presenciar o pai matar a própria mãe dentro de casa na noite de quinta-feira, 5, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O suspeito, identificado como Sebastião Rogério Ventura Costa, foi preso em flagrante e responderá por feminicídio.
De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, a jovem estava em casa cuidando da irmã gêmea, que possui necessidades especiais, quando o pai chegou aparentemente embriagado.
Segundo o depoimento prestado à polícia, o homem tomou o celular da filha e ligou para a ex-companheira. Quando a mulher chegou ao imóvel e começou a subir a escada de acesso à residência, ele sacou uma arma e efetuou disparos contra ela.
A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida e caiu na escadaria. Toda a ação foi presenciada pela adolescente, que relatou aos investigadores que o pai já apresentava comportamento agressivo ao longo do dia.
Após o crime, o suspeito fugiu de carro. O pai dele contou à polícia que ouviu os tiros e, ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou a ex-nora ferida e o filho deixando o local.
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A mulher chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos.
Na decisão que ratificou a prisão em flagrante, a Polícia Civil destacou que o crime foi cometido na presença da filha adolescente, circunstância que agrava a pena prevista para o feminicídio. Os investigadores também apontam que a jovem teria sido utilizada pelo suspeito para atrair a vítima ao local.
Sebastião Rogério Ventura Costa permanece preso e passará por audiência de custódia. O caso segue sob investigação.