Famosa obra de arte com banana de R$ 34 milhões é roubada de museu

A famosa obra de arte "Comedian", do italiano Maurizio Cattelan, foi roubada no dia 30 de maio. O trabalho, avaliado em R$ 34 milhões consiste em uma banana presa por fita isolante.

O sumiço foi relatado por um segurança do equipamento e, após a constatação, o museu Centre Pompidou-Metz, na França, abriu um boletim de ocorrência e, em seguida, emitiu um comunicado condenando o furto, afirmando que esse ato compromete o respeito às obras e priva temporariamente os visitantes da experiência proporcionada pela exposição.

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Como a proposta prevê a substituição da banana sempre que necessário, o desaparecimento não representa a perda definitiva do trabalho artístico. Segundo o museu, "o componente perecível da obra foi substituído, e a obra foi restaurada à sua apresentação original o mais rápido possível".

Em julho do ano passado, um visitante comeu a fruta. Um episódio semelhante aconteceu em 2024, quando um empresário também a devorou, após arrematá-la.

Comedian

Com a banana colada por fita adesiva, Cattelan tem como objetivo questionar a noção de arte e o valor das obras artísticas. A obra se tornou mundiamente conhecida em 2019, após ficar exposta na Art Basel Miami Beach, em 2019 e, desde então, é alvo de opiniões controversas.

"É uma provocação que nos convida a refletir sobre o valor da arte e a dinâmica desse mercado, nos levando a questionar o que essa obra diz sobre nós como espectadores", disse Cattelan, ao jornal italiano La Repubblica na época.

Cattelan é conhecido por peças satíricas que desafiam a cultura popular e também teve como obra viral um vaso sanitário de ouro maciço de 18 quilates intitulado "America", avaliado em cerca de 6 milhões de dólares.