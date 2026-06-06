Israel usa bomba de fósforo branco em ataque contra o Líbano

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Israel teria utilizado fósforo branco em ataques realizados contra o sul do Líbano, segundo uma investigação publicada pelo jornal The New York Times.

A reportagem aponta que a identificação da substância foi feita por meio da análise de imagens e da avaliação de especialistas consultados pelo veículo.

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O caso envolve bombardeios registrados em diferentes cidades da região e volta a colocar em discussão o uso do fósforo branco em áreas povoadas, prática que pode violar leis de guerra devido aos riscos à população civil.

Cidade de 40 mil habitantes está entre os locais citados

De acordo com o The New York Times, um dos locais onde haveria indícios do uso da substância é Nabatieh, cidade com cerca de 40 mil habitantes localizada no sul do Líbano.

"Rastros de fumaça característicos desse tipo de munição foram vistos recentemente, em 30 de maio, em Nabatieh, uma cidade com cerca de 40.000 habitantes, em imagens divulgadas nas redes sociais”, diz trecho da publicação.

Além de Nabatieh, a reportagem cita imagens registradas em áreas próximas à cidade de Tiro e nos municípios de Qlayaa, Khiam e Yohmor.

Denúncias já haviam sido feitas por organizações

A investigação divulgada pelo The New York Times se soma a acusações apresentadas anteriormente por libaneses, palestinos e organizações de direitos humanos, que afirmam que Israel teria utilizado fósforo branco durante operações militares na região.

O uso da substância em áreas habitadas é frequentemente alvo de críticas devido aos possíveis impactos sobre civis e às discussões envolvendo o direito internacional humanitário.

Quais são os riscos do fósforo branco

Segundo especialistas citados pelo jornal, o contato com fósforo branco pode provocar queimaduras severas e intoxicações graves.

Entre as possíveis consequências estão parada cardíaca, convulsões, paralisia e falência de órgãos.

Além dos danos à saúde humana, a substância também desperta preocupação por seus efeitos sobre o meio ambiente.

De acordo com especialistas ambientais ouvidos pelo The New York Times, bombardeios repetidos com fósforo branco podem contaminar fontes de água, afetar áreas agrícolas e causar danos duradouros aos ecossistemas.