Fim de uma era? Sachê plástico é banido de restaurantes

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Os tradicionais sachês de açúcar e ketchup, sempre presentes nas mesas de bares e restaurantes, deverão ser banidos a partir de 12 de agosto nos países da União Europeia.

A decisão reforça o regulamento de abril de 2024, aprovado em dezembro do mesmo ano.

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A norma foi publicada em janeiro de 2025, mas teve um prazo de adaptação para os estabelecimentos.

O que houve?

O objetivo principal é reduzir a geração de resíduos plásticos, dentro do plano de economia sustentável dos países do bloco europeu.

O que será usado?

No lugar dos sachês, serão usados os seguintes itens: