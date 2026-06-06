MUNDO
Fim de uma era? Sachê plástico é banido de restaurantes
Decisão deve entrar em vigor em agosto
Os tradicionais sachês de açúcar e ketchup, sempre presentes nas mesas de bares e restaurantes, deverão ser banidos a partir de 12 de agosto nos países da União Europeia.
A decisão reforça o regulamento de abril de 2024, aprovado em dezembro do mesmo ano.
A norma foi publicada em janeiro de 2025, mas teve um prazo de adaptação para os estabelecimentos.
O que houve?
O objetivo principal é reduzir a geração de resíduos plásticos, dentro do plano de economia sustentável dos países do bloco europeu.
Leia Também:
O que será usado?
No lugar dos sachês, serão usados os seguintes itens:
- Dispensadores recarregáveis
- Potes reutilizáveis
- Sachês de papel
- Embalagens de plástico compostável