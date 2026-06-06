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Fim de uma era? Sachê plástico é banido de restaurantes

Decisão deve entrar em vigor em agosto

Cássio Moreira
Por
Decisão reforça o regulamento de abril de 2024
Decisão reforça o regulamento de abril de 2024 - Foto: Reprodução

Os tradicionais sachês de açúcar e ketchup, sempre presentes nas mesas de bares e restaurantes, deverão ser banidos a partir de 12 de agosto nos países da União Europeia.

A decisão reforça o regulamento de abril de 2024, aprovado em dezembro do mesmo ano.

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A norma foi publicada em janeiro de 2025, mas teve um prazo de adaptação para os estabelecimentos.

O que houve?

O objetivo principal é reduzir a geração de resíduos plásticos, dentro do plano de economia sustentável dos países do bloco europeu.

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O que será usado?

No lugar dos sachês, serão usados os seguintes itens:

  • Dispensadores recarregáveis
  • Potes reutilizáveis
  • Sachês de papel
  • Embalagens de plástico compostável
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Tags

união europeia

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