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Brasil pode ter prejuízo bilionário com veto da Europa sobre carnes

Decisão da União Europeia deve mudar mercado de exportações

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Em 2025, por exemplo, a União Europeia foi responsável pela compra de US$ 1,8 bilhão de lucro em exportações
Em 2025, por exemplo, a União Europeia foi responsável pela compra de US$ 1,8 bilhão de lucro em exportações - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A decisão da União Europeia de vetar a exportação de carnes bovinas, aves e peixes do Brasil, publicada na sexta-feira, 5, pode causar um prejuízo de até US$ 2 bilhões por ano ao país.

Segundo maior consumidor das carnes brasileiras, atrás apenas da China, o bloco de países corresponde por 5,7% dos valores exportados pelo Brasil. Em 2025, por exemplo, a União Europeia foi responsável pela compra de US$ 1,8 bilhão de lucro em exportações, o equivalente a 368,1 mil toneladas de produtos comprados.

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Se for contar apenas carnes bovinas e frango, o Brasil faturou US$ 762 milhões em 2025 em comercialização com a UE.

O que aconteceu?

Segundo a União Europeia, o Brasil deixou de cumprir uma série de requisitos previstos no acordo. O aumento no uso dos antimicrobianos é uma dos motivos que levou ao fim da parceria. São eles:

  • virginiamicina;
  • avoparcina;
  • bacitracina;
  • tilosina;
  • espiramicina;
  • avilamicina.
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Tags

brasil carne

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