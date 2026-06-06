Brasil pode ter prejuízo bilionário com veto da Europa sobre carnes

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A decisão da União Europeia de vetar a exportação de carnes bovinas, aves e peixes do Brasil, publicada na sexta-feira, 5, pode causar um prejuízo de até US$ 2 bilhões por ano ao país.

Segundo maior consumidor das carnes brasileiras, atrás apenas da China, o bloco de países corresponde por 5,7% dos valores exportados pelo Brasil. Em 2025, por exemplo, a União Europeia foi responsável pela compra de US$ 1,8 bilhão de lucro em exportações, o equivalente a 368,1 mil toneladas de produtos comprados.

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Se for contar apenas carnes bovinas e frango, o Brasil faturou US$ 762 milhões em 2025 em comercialização com a UE.

O que aconteceu?

Segundo a União Europeia, o Brasil deixou de cumprir uma série de requisitos previstos no acordo. O aumento no uso dos antimicrobianos é uma dos motivos que levou ao fim da parceria. São eles: