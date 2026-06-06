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Vídeo: ponte de R$ 36 milhões desaba e deixa quatro feridos

Duas das vítimas estão em estado grave

Victoria Isabel
Por
Ponte Frei Paolino Baldassari
Ponte Frei Paolino Baldassari - Foto: Reprodução

A ponte Frei Paolino Baldassari, localizada em Sena Madureira, no interior do Acre, desabou na noite desta sexta-feira, 5, e deixou quatro pessoas feridas. Duas das vítimas estão em estado grave e precisaram ser transferidas para unidades de saúde em Rio Branco.

Segundo o governo do Acre, a estrutura já estava interditada desde quinta-feira, 4, devido a problemas estruturais identificados por equipes técnicas. A área vinha sendo monitorada quando ocorreu o desabamento.

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Entre os feridos, Edinaldo Muniz, de 54 anos, sofreu traumatismo craniano e lesões internas, enquanto Antônio Morais Lima Filho, de 36 anos, teve fratura no fêmur e quadro considerado gravíssimo. Os outros dois feridos, Ednei Muniz, de 51 anos, e Weverton Murieta, de 34, tiveram apenas escoriações e passam bem.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e de uma ambulância de suporte avançado enviada de Rio Branco.

Veja vídeo:

A governadora Mailza Assis esteve no local para acompanhar os trabalhos de resgate e informou que um gabinete de crise foi instalado para monitorar a situação. Segundo ela, o governo irá apurar as causas do acidente e verificar possíveis irregularidades.

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A empresa responsável pela obra foi acionada e enviou técnicos para avaliar os danos. De acordo com o governo estadual, cerca de R$ 36 milhões foram investidos na construção da ponte, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) em parceria com a iniciativa privada.

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desabamento ponte

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