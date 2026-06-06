NEUSOFT MEDICAL SYSTEMS
Gigante chinesa escolhe estado brasileiro para fábrica de R$ 250 mi
Expectativa é gerar 100 postos de trabalho diretos logo na abertura da empresa
Uma das maiores potências globais no desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico por imagem, a chinesa Neusoft Medical Systems, escolheu solo catarinense para instalar sua primeira unidade fabril na América Latina.
A iniciativa, que conta com um aporte inicial de R$ 250 milhões, foca na produção local de equipamentos de alta complexidade, incluindo máquinas de ressonância magnética cujo valor de mercado chega a R$ 10 milhões por unidade.
A estratégia visa reduzir a dependência de importações e tornar tecnologias avançadas mais acessíveis para a rede pública e privada de saúde.
Inovação e desenvolvimento regional
A nova planta industrial não funcionará apenas como uma linha de montagem. O contrato estabelecido prevê que 5% de todo o faturamento local da empresa seja reinvestido obrigatoriamente em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
O objetivo é fomentar um ecossistema de inovação que inclua parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisa tecnológicos instalados no estado.
A expectativa é que a chegada da gigante chinesa impulsione o mercado de trabalho local, com a abertura inicial de 100 postos de trabalho diretos, exigindo mão de obra altamente qualificada para lidar com engenharia biomédica e robótica.
Por que o setor está otimista?
A parceria com a distribuidora argentina Dinan para a operação logística na região aponta para uma visão de mercado que vai além das fronteiras brasileiras. Especialistas do setor de infraestrutura hospitalar destacam que:
- A proximidade com portos e rotas de escoamento foi o fator determinante para a escolha da localização, ainda mantida sob sigilo logístico.
- Com a fabricação nacional, a manutenção e a reposição de peças para equipamentos de diagnóstico devem ganhar agilidade, reduzindo o tempo de inatividade em hospitais.
- O fortalecimento da base industrial nacional em saúde é visto como um passo essencial para a soberania tecnológica do país em áreas críticas.
- O projeto coloca o estado escolhido no centro da transição digital da saúde, posicionando-o como um novo hub de desenvolvimento tecnológico no Brasil.