Gigante chinesa escolhe estado brasileiro para fábrica de R$ 250 mi

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Uma das maiores potências globais no desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico por imagem, a chinesa Neusoft Medical Systems, escolheu solo catarinense para instalar sua primeira unidade fabril na América Latina.

A iniciativa, que conta com um aporte inicial de R$ 250 milhões, foca na produção local de equipamentos de alta complexidade, incluindo máquinas de ressonância magnética cujo valor de mercado chega a R$ 10 milhões por unidade.

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A estratégia visa reduzir a dependência de importações e tornar tecnologias avançadas mais acessíveis para a rede pública e privada de saúde.

Inovação e desenvolvimento regional

Portfólio abrange desde sistemas de radiologia fixa, móvel e portátil até arcos cirúrgicos - Foto: Divulgação Neusoft Medical Systems

A nova planta industrial não funcionará apenas como uma linha de montagem. O contrato estabelecido prevê que 5% de todo o faturamento local da empresa seja reinvestido obrigatoriamente em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

O objetivo é fomentar um ecossistema de inovação que inclua parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisa tecnológicos instalados no estado.

A expectativa é que a chegada da gigante chinesa impulsione o mercado de trabalho local, com a abertura inicial de 100 postos de trabalho diretos, exigindo mão de obra altamente qualificada para lidar com engenharia biomédica e robótica.

Por que o setor está otimista?

A parceria com a distribuidora argentina Dinan para a operação logística na região aponta para uma visão de mercado que vai além das fronteiras brasileiras. Especialistas do setor de infraestrutura hospitalar destacam que: