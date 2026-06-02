Gigante de proteína: nova fábrica na Bahia abre 300 vagas de emprego

A instalação da fábrica da Metropolitana no Centro Industrial do Subaé (CIS), em Feira de Santana, marca uma nova fase para o mercado de trabalho regional. Com o investimento de R$ 30 milhões e foco em exportação, a unidade busca compor seu quadro de colaboradores antes da inauguração oficial, marcada para o próximo dia 15 de julho.

Quais são as vagas disponíveis?

Com investimento de R$ 30 milhões, unidade busca compor quadro de colaboradores antes da inauguração oficial - Foto: Divulgação

Embora a empresa esteja finalizando a estrutura de energia para iniciar a produção de 90 toneladas diárias de charque e derivados suínos, o processo seletivo para as 300 vagas diretas já é uma prioridade. As oportunidades são voltadas para diversos níveis de escolaridade, incluindo:

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Operacionais : auxiliares de produção, operadores de máquinas de corte e embalagem, e auxiliares de carga e descarga.

: auxiliares de produção, operadores de máquinas de corte e embalagem, e auxiliares de carga e descarga. Técnicas : eletricistas, mecânicos de manutenção industrial, técnicos em refrigeração e controle de qualidade.

: eletricistas, mecânicos de manutenção industrial, técnicos em refrigeração e controle de qualidade. Administrativas e logísticas : assistentes administrativos, conferentes de estoque e motoristas para logística interna.

Como enviar o seu currículo

Para os interessados em integrar o quadro da Metropolitana, o processo de recrutamento deve ser acompanhado pelos canais oficiais da empresa e por intermédio das instituições parceiras de empregabilidade em Feira de Santana:

Portal da empresa : a Metropolitana costuma centralizar suas vagas através do seu [site oficial/LinkedIn oficial] – verifique a aba "Trabalhe Conosco".

: a Metropolitana costuma centralizar suas vagas através do seu [site oficial/LinkedIn oficial] – verifique a aba "Trabalhe Conosco". Sine Bahia (Feira de Santana): a unidade local do Sine é um dos principais parceiros para a triagem desses profissionais. Mantenha seu cadastro atualizado no portal do Sine/Gov.br ou visite a unidade no SAC para confirmar a abertura da seleção específica para esta fábrica.

(Feira de Santana): a unidade local do Sine é um dos principais parceiros para a triagem desses profissionais. Mantenha seu cadastro atualizado no portal do Sine/Gov.br ou visite a unidade no SAC para confirmar a abertura da seleção específica para esta fábrica. Sites de recrutamento : fique atento a plataformas como Gupy, LinkedIn e Indeed, utilizando filtros geográficos para "Feira de Santana" e termos de busca como "Indústria Metropolitana" ou "Indústria de Proteínas".

: fique atento a plataformas como Gupy, LinkedIn e Indeed, utilizando filtros geográficos para "Feira de Santana" e termos de busca como "Indústria Metropolitana" ou "Indústria de Proteínas". Dica : como a fábrica possui vocação para exportação e utiliza maquinário de alta tecnologia, candidatos com cursos técnicos em alimentos ou experiência prévia em frigoríficos/indústrias de beneficiamento de carnes costumam ter prioridade nas etapas de entrevista.

Cronograma de contratação

O RH da empresa intensificará as entrevistas nas próximas semanas. A meta é que, até o dia 15 de julho, o time esteja completo e treinado para operar as linhas de produção que colocarão Feira de Santana em destaque no mapa da exportação brasileira de proteínas.

Sobre a empresa

A Metropolitana é uma indústria de processamento de carnes com vocação exportadora que se destaca pela modernização de sua cadeia produtiva e por um portfólio diversificado, que inclui charque, linguiça calabresa e derivados suínos.

Com a recente expansão para o Centro Industrial do Subaé (CIS), em Feira de Santana, a empresa consolida sua posição no mercado nacional e internacional ao investir R$ 30 milhões em uma planta de alta tecnologia e capacidade produtiva de larga escala, focada na geração de centenas de empregos diretos e no fortalecimento do setor de proteínas na Bahia.