Brasil terá nova fábrica de mísseis até novembro de 2026

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O diretor financeiro da Edge, uma das maiores companhias globais de defesa, Rodrigo Torres, disse que está sendo construída em Caçapava, município do interior de São Paulo, uma fábrica de mísseis antinavio, da empresa Seat, que deve ficar pronta até novembro.

“Vai ser a primeira fábrica da América Latina desse tamanho a nível de produção. É uma fábrica que pode produzir até oito mísseis anti-navio por mês. A previsão é inaugurar em novembro”, revelou Rodrigo Torres à Exame.

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Ele afirmou que o investimento na fábrica não é só para o Brasil, mas para exportação também. “A Seat continua expandindo as ofertas de produtos. Eles tiveram a primeira entrega para o Exército do Brasil, de mísseis contra tanques, duas semanas atrás, e a expansão dos produtos continua nessa área de mísseis”, disse Torres.

Edge

A Edge foi criada pelos Emirados Árabes Unidos em 2019, a partir da união de 25 pequenas empresas de defesa e segurança do país.

Em menos de dez anos, teve uma grande expansão, comprou diversas empresas pelo mundo, como a Seat e a Condor, e hoje tem 15.000 funcionários e US$ 5 bilhões em receita.