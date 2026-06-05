Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

TECNOLOGIA DE DEFESA

Brasil terá nova fábrica de mísseis até novembro de 2026

Fábrica está sendo construída em São Paulo

Edvaldo Sales
Por
Fábrica está sendo construída em São Paulo
Fábrica está sendo construída em São Paulo - Foto: Reprodução | Freepik

O diretor financeiro da Edge, uma das maiores companhias globais de defesa, Rodrigo Torres, disse que está sendo construída em Caçapava, município do interior de São Paulo, uma fábrica de mísseis antinavio, da empresa Seat, que deve ficar pronta até novembro.

“Vai ser a primeira fábrica da América Latina desse tamanho a nível de produção. É uma fábrica que pode produzir até oito mísseis anti-navio por mês. A previsão é inaugurar em novembro”, revelou Rodrigo Torres à Exame.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EM MENOS DE 2 MESES

Trump já gastou mais de R$ 100 bilhões com mísseis contra o Irã
Trump já gastou mais de R$ 100 bilhões com mísseis contra o Irã imagem

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Ataques com mísseis e ameaças: veja as novas ofensivas de Israel e Irã
Ataques com mísseis e ameaças: veja as novas ofensivas de Israel e Irã imagem

GUERRA

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança
Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança imagem

Ele afirmou que o investimento na fábrica não é só para o Brasil, mas para exportação também. “A Seat continua expandindo as ofertas de produtos. Eles tiveram a primeira entrega para o Exército do Brasil, de mísseis contra tanques, duas semanas atrás, e a expansão dos produtos continua nessa área de mísseis”, disse Torres.

Edge

A Edge foi criada pelos Emirados Árabes Unidos em 2019, a partir da união de 25 pequenas empresas de defesa e segurança do país.

Em menos de dez anos, teve uma grande expansão, comprou diversas empresas pelo mundo, como a Seat e a Condor, e hoje tem 15.000 funcionários e US$ 5 bilhões em receita.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

brasil São Paulo

Relacionadas

Mais lidas