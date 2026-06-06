Carnes brasileiras são oficialmente vetadas na Europa

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A União Europeia (UE) oficializou, em documento publicado nesta sexta-feira, 5, a exclusão do Brasil da lista de países que cumprem as regras contrárias ao uso excessivo de antimicrobianos no setor pecuário. Assim, as carnes brasileiras estão vetadas pelo bloco.

Na publicação de 2024, o Brasil aparecia entre as nações que poderiam exportar para os países do bloco. Além da carne bovina, também era permitida a venda de outros produtos, como carne de frango, peixe, mel e tripas.

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Ausência de documentos

Segundo a UE, o Brasil não apresentou os documentos exigidos pela Comissão Europeia para comprovar o uso regulado de antimicrobianos.

Antimicrobianos proibidos pela UE

Virginiamicina;

Avoparcina;

Cacitracina;

Tilosina;

Espiramicina;

Avilamicina.

Quando passa a valer o veto?

De acordo com o documento publicado na sexta, 5, o veto passa a valer a partir do mês de setembro. Além do Brasil, outros três países foram retirados da lista e não poderão exportar alguns de seus produtos para o bloco.

São eles