Ainda dá! Prazo de inscrições para o Enem é prorrogado

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O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2026 (Enem) foi prorrogado nesta sexta-feira, 5. As provas seguem mantidas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

Com a alteração na data final de inscrição, outras etapas do cronograma também foram ajustadas, incluindo o prazo para pagamento da taxa.

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Agora, os interessados têm até o dia 12 de junho para se inscrever, por meio da Página do Participante. Inicialmente, o período se encerraria às 23h59 desta sexta. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site oficial dentro do novo prazo estabelecido.

Para acessar o sistema, é necessário utilizar a conta Gov.br, com CPF e senha. Quem ainda não possui cadastro deverá criar um perfil para conseguir realizar a inscrição.

Taxa de inscrição

Em relação à taxa, o valor é de R$ 85. Os candidatos que não têm direito à isenção devem efetuar o pagamento entre 25 de maio e 12 de junho.

O boleto pode ser quitado em bancos, casas lotéricas ou via aplicativos, com opções como Pix (por QR Code) e cartão de crédito, conforme a instituição financeira.

Têm direito à gratuidade estudantes que estejam concluindo o ensino médio em escolas públicas em 2026, além daqueles que já tiveram o pedido aprovado anteriormente, conforme previsto no edital.

A isenção também vale para participantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que desejam utilizar o exame para obter certificação de conclusão do ensino médio,